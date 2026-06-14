Triple crimen de Florencio Varela: dictan la prisión preventiva de «Pequeño J» y suman dos nuevas hipótesis

Tony Janzen Valverde Victoriano (20), conocido como “Pequeño J”, fue procesado este viernes con prisión preventiva por el triple crimen de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurrido en septiembre de 2025 en Florencio Varela. Además, la justicia incorporó dos nuevas hipótesis que vinculan el caso con delitos de trata y explotación sexual, así como lavado de activos.

El juez federal N° 2 de Morón, Jorge Rodríguez, consideró que “Pequeño J” realizó “aportes esenciales en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”.

Las jóvenes fueron encontradas asesinadas el 19 de septiembre del año pasado en una vivienda del barrio Villa Vatteone, Florencio Varela. Por el triple femicidio hay once personas detenidas, imputadas como coautoras del delito de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y mediación de violencia de género.

Según la Justicia, los crímenes estarían vinculados a una “venganza por la supuesta sustracción de estupefacientes”. Sin embargo, el magistrado amplió la investigación incorporando las hipótesis de trata de personas, explotación sexual y lavado de activos, actividades a las que también se dedicaría la banda y que podrían estar relacionadas con los asesinatos.

“El sospechoso habría integrado una estructura delictiva más amplia, en la que el crimen de las tres víctimas estaría relacionado con disputas internas y represalias dentro de una red narco-criminal”, afirmó el juez Rodríguez, quien firmó el fallo de 27 páginas junto a su secretario Ignacio Calvi.

En defensa de Valverde Victoriano, Lucas Contreras Alderete anunció a Clarín que apelará el procesamiento del joven peruano. “Estamos frente a una sentencia arbitraria que formaliza una imputación vaga y precaria, cuestión que desde la defensa venimos señalando desde la solicitud de excarcelación y que incluso el fiscal del caso, Eduardo Craviotto, recomienda reformular en su dictamen”, expresó el abogado.

El defensor sostuvo que “la resolución reemplaza prueba por conjeturas e hipótesis, lo cual no se condice con la gravedad del hecho imputado, vulnerando garantías básicas del debido proceso y derecho de defensa”.

Además de “Pequeño J”, están detenidas otras diez personas imputadas: Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28) y Bernabé Jesús Mallón (42). Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias “Señor J”, fue investigado pero beneficiado con falta de mérito.

Valverde Victoriano fue extraditado el 4 de mayo desde Perú, donde estuvo detenido siete meses tras fugarse de Argentina. Actualmente permanece alojado en el Complejo Penitenciario de Adultos Mayores N° 24, en Marcos Paz.

Durante su primera indagatoria se negó a declarar, pero en una segunda audiencia relató su versión de los hechos. Según declaró, conoció a Lara y Morena el 6 de septiembre de 2025, cuando Villanueva Silva le pidió acompañar a un conocido apodado “Gordo” hasta Flores, donde se encontraron con las adolescentes y mantuvieron relaciones sexuales en un hotel.

Posteriormente, los cuatro concurrieron a un boliche en Flores, donde intercambió palabras con Lara, quien hablaba de una fiesta con “Gordo”. Respecto a la vivienda de la calle Chañar 702, donde fueron hallados los cuerpos, “Pequeño J” dijo que llegó el 18 de septiembre acompañado por “Gordo” y otras personas. En la casa ya estaban Villanueva Silva y González Guerrero, dueña del inmueble.

Sobre “Gordo”, afirmó desconocer su nombre real, que no era de la villa y que Villanueva Silva le aseguró que se trataba de una persona de confianza. Según su relato, “Gordo” le indicó las habitaciones del lugar y éste le pidió: “Encargate de lo mío”, a lo que “Gordo” respondió: “Tú quédate tranquilo”.

El día del crimen, el 19 de septiembre, dijo que Villanueva Silva le pidió que lo acompañara a “Gordo” a comprar un auto. Allí se encontraron con Sotacuro Lázaro. Luego, relató que se quedó dormido y fue despertado a las 6 de la mañana por Ozorio, quien estaba acompañado por un hombre apodado “El Negro”.

“Pequeño J” fue detenido el 30 de septiembre cuando viajaba en un camión hacia Lima, Perú, su país de origen, adonde ingresó ilegalmente desde Bolivia tras fugarse de Argentina.