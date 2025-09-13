Triple choque en el Puente General Belgrano sin heridos graves

Un accidente múltiple se registró en la madrugada del sábado, alrededor de las 2:20, sobre el Puente General Belgrano, e involucró a tres camionetas: una Volkswagen Amarok, una Honda CR-V utilizada como transporte de pasajeros y una Toyota Hilux.

Al lugar acudieron móviles policiales, personal de Criminalística y una ambulancia. Tras ser revisados, los ocupantes no presentaron lesiones de gravedad y fueron dados de alta en el mismo sitio.

Las pericias técnicas se encuentran en curso para determinar las causas del siniestro y establecer la mecánica del choque.