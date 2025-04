Triple choque de camiones en Paseo del Bajo dejó a un chofer herido

El accidente ocurrió a la altura de la avenida Independencia y el tránsito sentido al sur estuvo interrumpido en su totalidad.

Tres camiones se vieron involucrados en un accidente de tránsito en el Paseo del Bajo, sentido sur, lo que provocó un corte total en la circulación y desvíos desde la salida de Retiro. Por el hecho, uno de los conductores resultó herido y tuvo que ser trasladado en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

El choque ocurrió este martes cerca del mediodía en los carriles exclusivos para tránsito pesado, camiones y micros de larga distancia. La Policía de la Ciudad y varias dotaciones del AME acudieron rápidamente al lugar para asistir a los choferes involucrados y ordenar el tránsito en la zona.

Con motivo del siniestro, el conductor de uno de los camiones resultó herido con politraumatismos, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Argerich. Desde el SAME informaron que su estado de salud no es de gravedad. Los otros dos choferes involucrados en el accidente llevaban puesto el cinturón de seguridad y no sufrieron lesiones.

Debido al accidente, el tránsito en el Paseo del Bajo, en dirección al sur, quedó completamente interrumpido, según informaron diferentes medios.

Los vehículos eras desviados desde la salida de Retiro, lo que ocasionó importantes demoras y congestión en las avenidas aledañas.

Hasta pasado el mediodía, las autoridades trabajaban en el lugar para despejar los carriles y restablecer la circulación lo antes posible.

Este tramo sur del Paseo del Bajo conecta el peaje Retiro de la autopista Illia con la avenida Brasil y la bajada de la autopista 25 de Mayo.

Realizado por el ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte a través de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUSA), el Paseo del Bajo corre en paralelo a las avenidas Huergo-Madero y Alicia Moreau de Justo-Antártida Argentina desde la conexión de las autopistas 25 de mayo y Buenos Aires-La Plata hasta la autopista Illia, con accesos al Puerto y a la Terminal de Ómnibus de Retiro.