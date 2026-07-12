Tres tiros por la espalda y huida entre la multitud: el ajuste de cuentas que conmocionó a Córdoba en medio de los festejos por la Selección

Lo que comenzó como una noche de festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 terminó en tragedia en la ciudad cordobesa de San Francisco. Un joven de 20 años fue asesinado de tres disparos por la espalda en medio de la multitud que celebraba el triunfo frente a Suiza.

El ataque ocurrió alrededor de las 2:10 de la madrugada en el cruce de bulevar 25 de Mayo y avenida Libertador Norte, frente al Centro Cívico, uno de los principales puntos de encuentro de los hinchas.

Según la investigación, el agresor se acercó a la víctima, le disparó a corta distancia y escapó aprovechando la confusión generada por los festejos.

La víctima fue identificada como Matías Gerardo Ochonga, de 20 años. Según trascendidos, cumplía una libertad condicional tras haber recuperado recientemente la libertad. Los investigadores indicaron que ese antecedente forma parte de las líneas de análisis para reconstruir el contexto del crimen.

La principal hipótesis que maneja la fiscalía es la de un presunto ajuste de cuentas. Los investigadores consideran que el homicidio estuvo dirigido específicamente contra el joven y descartan, por el momento, que se haya tratado de un hecho de violencia al azar vinculado con los festejos. Además, señalaron que no hubo otras personas heridas por los disparos.

El homicida logró escapar entre la multitud y, hasta el momento, no fue detenido. No obstante, fuentes de la investigación indicaron que ya habría sido identificado y continúan las tareas para dar con su paradero.

La causa permanece bajo secreto de sumario mientras se analizan cámaras de seguridad y se toman testimonios de quienes presenciaron el ataque.