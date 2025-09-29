Trasladaron al penal de Ezeiza al acusado de haber brindado apoyo a la camioneta que llevó a las jóvenes del triple crimen de Florencio Varela

Bajo un importante operativo de seguridad dispuesto por la Policía Federal Argentina (PFA), Lázaro Víctor Sotacuro fue trasladado este domingo desde el Complejo Penitenciario Número 1 de Gorriti, en la provincia de Jujuy, rumbo al penal de Ezeiza, luego de haber sido detenido en suelo boliviano por haber participado del triple crimen de Florencio Varela.

El hombre de 41 años y de nacionalidad peruana está señalado como uno de los conductores que dieron apoyo a la camioneta en la que fueron trasladadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) el viernes 19 de septiembre desde la rotonda de La Tablada hasta la vivienda de Florencio Varela, donde fueron asesinadas.

El traslado de Sotacuro fue dispuesto por el Juzgado de Garantías Número 4 de La Matanza de la provincia de Buenos Aires, a cargo del doctor Fernando Horacio Pinos Guevara.

El detenido fue custodiado por móviles de la PFA hasta el aeropuerto de Jujuy, donde abordó un avión de esa fuerza que hizo una escala en Córdoba, antes de aterrizar en Ezeiza.

Sotacuro arribó a Buenos Aires pasadas las 20 y fue inmediatamente llevado al Complejo Penitenciario de Ezeiza.

El hombre fue arrestado cuando apenas había cruzado la frontera de La Quiaca con Bolivia, en la ciudad de Villazón, en el sur del país limítrofe. Allí fue capturado con un documento argentino para extranjeros.

Fotografía cedida por la Fiscalía General del Estado de Bolivia que muestra la detención de Víctor Sotacuro. Foto EFE.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, confirmaron la detención a través de sus redes sociales. Ambos destacaron el trabajo conjunto entre la Policía de Jujuy y las fuerzas federales, que siguieron el rastro del sospechoso desde Santiago del Estero hasta la frontera.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia.

El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara.

En instantes será trasladado a… pic.twitter.com/TuQZlsPuQT

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 27, 2025

Previo al traslado, Sotacuro fue indagado por el fiscal de La Quiaca, Alberto Mendivil.

El detenido conducía un auto Volkswagen Fox que dio apoyo a la camioneta Chevrolet Tracker blanca que trasladó a las tres chicas desde La Tablada hasta Florencio Varela. Formaba una especie de caravana que abría paso a la camioneta donde viajaban Brenda, Morena y Lara.

La captura de Lázaro Víctor Sotacuro

En la búsqueda en el norte del país de los prófugos del triple crimen de Florencio Varela participaron policías y gendarmes, que montaron controles sobre rutas nacionales, provinciales y pasos fronterizos de Jujuy.

A Sotacuro lo habían rastreado hasta Santiago de Estero. En Jujuy, los investigadores fueron a la vieja terminal de micros, de donde salen «micros truchos» para hacer tours de compras. «Ahí dieron con Sotacuro en las cámaras de seguridad. En la lista de pasajeros estaba con su nombre real y el DNI argentino», explicó Juan Manuel Pulleiro, secretario de Seguridad de Jujuy, por TN.

Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela.

Hubo averiguaciones con Migraciones y Aduana, pero no estaba dentro de los registros del paso internacional habilitado. «Pero como la frontera es tan permeable, ha pasado por alguno de los pasos ilegales de La Quiaca y Villazón, que son cientos y uno puede pasar con tráfico vecinal sin ningún tipo de control. Estimamos que cruzó ilegalmente», siguió el relato de Pulleiro.

Al confirmarse que no estaba en territorio argentino, se solicitó la colaboración de la Policía Nacional de Villazón, con quienes se realizaron tareas conjuntas. Fruto de ese trabajo coordinado lograron ubicar a Sotacuro en un hospedaje de la ciudad boliviana.

Sotacuro fue llevado en horas de la madrugada del sábado hacia La Quiaca con una fuerte custodia de efectivos de la Brigada de Investigaciones, Infantería y otras unidades especiales. Según dijo el funcionario jujeño, llegó bajo la figura de «expulsado» por el Gobierno de Bolivia, y no requirió un proceso de extradición, ya que había entrado ilegalmente a ese país y tenía DNI argentino.

Quedó alojado en la Seccional N.º 17 de La Quiaca y de allí fue llevado al Complejo Penitenciario Número 1 de Gorriti, desde donde fue trasladado a Ezeiza este domingo.

Ariel Giménez (29), sexto detenido por el triple crimen de Florencio Varela.

En tanto, este domingo fue detenido además el acusado de cavar el pozo y enterrar a las víctimas. Se trata de Ariel Giménez, argentino de 29 años, el sexto arrestado en la causa.

La detención, realizada por la DDI de La Matanza, se llevó a cabo cuando Giménez volvía a su casa, también en Florencio Varela.