Trascendió que L-Gante tendría prohibido salir de Argentina: el motivo de la medida judicial y su reacción

Mientras Mauro Icardi y Wanda Nara atraviesan un escandaloso divorcio, L-Gante (25) mantiene el foco en su carrera musical, que actualmente lo tiene de gira por Europa, con una parada en Valencia, España. No obstante, en medio de sus compromisos laborales, el referente de la cumbia 420 se enteró de que habría sido incluido en el registro de deudores alimentarios, en el marco del conflicto judicial que lo enfrenta con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica.



Luego de lanzarse a una pileta desde el balcón de la residencia donde se hospeda durante su estadía en España —mientras cumple con su agenda profesional y aprovecha el verano europeo— trascendió que a raíz de esta medida judicial, Elián Ángel Valenzuela tendría impedimentos para salir del país debido al incumplimiento de la cuota correspondiente a su hija en común con la influencer.

«L-Gante quedó registrado como deudor alimentario y por esa razón no podrá salir más del país, me dicen los abogados. Así que cuando vuelva a migraciones, porque está en España, va a ser informado. Esto lo acaba de decretar el juez», informó Guido Záffora, panelista de DDM (América TV), mientras se mostraba al aire la resolución judicial vinculada al reclamo de Tamara para cubrir las necesidades básicas de la menor.

El decreto firmado por el juez a cargo de la causa reza: «‘En virtud de lo expuesto, atento a lo pedido, prohíbase el egreso del país de Elián Ángel Valenzuela hasta tanto se haga efectivo el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que pesan sobre el alimentante o bien, preste caución suficiente para garantizar su cumplimiento».

Frente a la decisión de la Justicia, Elián no tardó en pronunciarse públicamente al respecto y compartir su versión de los hechos.

“La verdad me estoy enterando recién un poco, muy por encima. Me tengo que informar bien y que tanto impacto tiene eso”, expresó el cantante en diálogo con Mariana Fabbiani, acompañado por su representante, Maxi “El Brother”.

L-Gante aseguró que está al día con la cuota alimentaria de su hija y acata el monto establecido en la Justicia.

En este sentido, L-Gante manifestó: “Lo único que tengo para aclarar es que yo cumplo con lo que me dicen y hasta ahí, después lo que sea a futuro también seguiré cumpliendo».

Valenzuela, quien afirmó estar al día con el monto fijado judicialmente en concepto de cuota alimentaria mediante las trasferencias que le realiza a Tamara Báez, se pronunció respecto a su inclusión en el registro de deudores.

«Creo yo que el doctor Merlo es un abogado que quiere demostrar que acciona, pero yo estoy esperando que me dicten algo y cumplo con eso, con lo que está pactado”, planteó en alusión al letrado de su expareja y madre de su hija.

Además, L-Gante desmintió que el monto difundido por el abogado de la influencer figure en la documentación legal: «La única vez que yo escuché que tenía que pagar 5 mil dolares por mes fue de la boca de él porque yo no lo leí en ningún papel y cuando me llegue, lo haré».

Por otro lado, Valenzuela también aclaró que no recibió ninguna notificación oficial sobre la resolución judicial, ya que se encuentra en el exterior del país y subrayó su voluntad de acatar cualquier decisión que le indique la Justicia: “Ahora estoy trabajando y disfrutando. No recibí ninguna orden y a mí cuando me dan una orden de la ley, estoy dispuesto para lo que sea, solo vemos pantallazos”.

Segundos más tarde, Maxi «El Brother» tomó la palabra y no solo remarcó que Elián paga el monto correspondiente de cuota alimentaria sino que también señaló al abogado de Tamara Báez por pretender elevar su valor.

“Que lo dictamine el juez y cuando el juez lo dictamine y sea real lo que tiene que ser, cambiara el número, para más o para menos. Pero en este caso, él (Elián) sigue la cuota que está establecida”, concluyó.