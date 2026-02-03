Tras un aviso del FBI, detuvieron a dos menores en La Quiaca y Miramar que planeaban una masacre escolar

Tras una alerta del FBI, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) logró detener a dos menores, uno de Jujuy y otro de Buenos Aires, que planeaban una serie de atentados contra distintos establecimientos escolares. Se comunicaban a través de las redes sociales y se les encontraron municiones, cuchillos de caza y elementos con simbología nazi.

La investigación inició en julio de 2025, cuando el FBI envió un informe directamente a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia en el que advertía acerca de dos usuarios que mantenían conversaciones con mensajes de odio, antisemitismo y supremacía racial en redes sociales. En esas conversaciones expresaban además intenciones de llevar adelante una masacre escolar.

Tras recibir el informe, el fiscal Horacio Azzolin ordenó la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA. A partir de ahí se inició una investigación en la que los detectives, utilizando técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT, por sus siglas en inglés), lograron ubicar a los responsables. Ambos son menores de edad.

Uno vive en La Quiaca, en la provincia de Jujuy. El otro es de la localidad balnearia de Miramar, en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la distancia no fue impedimento para que discutiesen su macabra idea a través de las redes sociales. Y allí fue justamente en donde saltaron las alertas del Departamento Federal de Investigaciones estadounidense.

Durante la investigación, la PFA logró ubicar cuatro domicilios que estarían relacionados con la planificación de los los ataques. Uno en La Quiaca, otro en la ciudad balnearia de Miramar, pero también otros dos en los partidos bonaerenses de Quilmes y San Martín respectivamente.

Tras identificar a los menores se realizaron allanamientos en los que se secuestraron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, notebooks, teléfonos celulares, consolas de videojuegos y material con simbología nazi.

Entre los elementos secuestrados también había dos libros: uno era «Shooter: todos los youtubers están muertos», publicado por un influencer. El otro, menos contemporáneo, era “Cuando Hitler robó el conejo rosa», de Judith Kerr, una novela sobre la infancia de la autora durante la época del nazismo.

Durante la investigación intervino también la Fiscalía del Área de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri y el Juzgado Federal de Mar del Plata N° 3, a cargo del juez Santiago Inchausti. La causa quedó caratulada como «intimidación pública».

En tanto, para el operativo que se realizó en Jujuy, se pidió colaboración del personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) La Quiaca.

Desde la PFA destacaron que este no es el primer caso de este tipo que ocurre en el país. Según estadísticas de casos análogos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA en cooperación con agencias internacionales como el FBI, se registraron hasta el momento 13 sucesos de este tipo en los últimos dos años en la República Argentina, en los que también hubo menores de edad involucrados.

