Tras su paso por el Congreso, Adorni denunciará a Tailhade por espionaje y reafirmó su inocencia: «No conozco Disney, y la causa sobre mis viajes y propiedades no tiene gollete»

Tras su informe de gestión en el Congreso, el jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó este viernes que denunciará al diputado Rodolfo Tailhade por espionaje ilegal y reafirmó su inocencia respecto al escándalo sobre sus viajes y propiedades. “No conozco Disney, y esta causa judicial no tiene sustento ni va a prosperar”, aseguró.

En el centro del debate público por las denuncias sobre vuelos privados y bienes no declarados, Adorni brindó hoy una entrevista, luego de su presentación en el Congreso y tras la orden del Gobierno de reabrir la sala de prensa de la Casa Rosada.

“Es una causa que no tiene ningún fundamento. No quiero interferir en la causa, pero no solo no soy culpable, sino que todo se va a demostrar en la justicia. Además, hubo muchas mentiras; dije: ‘cuidado que están sacando conclusiones equivocadas’”, sostuvo el funcionario.

Cuestionado por la oposición por no haber respondido adecuadamente a las acusaciones sobre irregularidades en su patrimonio, Adorni decidió retomar la iniciativa tras su exposición en Diputados, en una entrevista con El Observador Radio.

El ministro coordinador insistió en que “quedará demostrado que todo está justificado y que muchos se han confundido” y criticó al periodismo: “Han mentido mucho y te diría que todos sabían cómo era mi vida”.

Al ser consultado sobre si consideraba que debió responder cuando comenzaron las denuncias y cuestionamientos por sus viajes y patrimonio, explicó: “Las explicaciones se deben dar en la justicia”. Y añadió: “Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron”.

Sobre las acusaciones de viajes a Disney y Río de Janeiro, Adorni fue categórico: “Decir que fui a Disney es mentira, no conozco ni fui nunca. Dijeron que en 2024 estuve en Río, y hace 15 años que no voy. También dijeron que me fui a Aruba en primera clase, pero ni siquiera chequearon que en ese vuelo no hay primera clase”.

Respecto a ese viaje a Aruba, el jefe de Gabinete no lo negó y defendió con énfasis las vacaciones que realizó con su familia. “Son personales y no me voy a arrepentir de brindarles a mis hijos y a mi familia unos días de descanso. ¿Estamos todos locos, de qué estamos hablando?”, expresó.

El próximo lunes o martes, según confirmó el propio funcionario, ofrecerá una conferencia en la Casa Rosada, tras la reapertura de la sala de prensa ordenada por el presidente Javier Milei. La sala había sido cerrada luego de que Casa Militar denunciara un supuesto espionaje ilegal contra dos periodistas que filmaban sin autorización dentro de la sede gubernamental.

Con respecto a la denuncia por espionaje contra el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, Adorni afirmó que “todos los funcionarios están en riesgo de ser espiados”. Indicó que Tailhade tenía detalles de sus movimientos y los de su familia, cuya procedencia “debe ser explicada”. “El Gobierno hará la denuncia correspondiente porque no se sabe cuántos otros funcionarios han sido espiados o perseguidos”, advirtió.

El jefe de Gabinete respondió así a las críticas de Tailhade, quien durante el debate en el Congreso cuestionó que la esposa de Adorni contara con custodia policial, argumento que según el legislador no correspondía.

Consultado sobre rumores acerca de una posible renuncia para evitar que las denuncias afecten al Presidente, Adorni fue rotundo: “No, para nada. Jamás voy a ceder ante este tipo de presiones”. Añadió que ni él, ni el Presidente, ni Karina Milei, ni ningún ministro piensa en renunciar.

Asimismo, destacó el respaldo de Milei, quien lo acompañó al Congreso “como a cualquiera en quien confía”, y volvió a cuestionar las denuncias en su contra: “Mienten con mi patrimonio, mienten con mis causas, mienten con mi posición dentro del Gobierno, mienten con el Presidente”.

Finalmente, remarcó: “No tengo nada que ocultar y la justicia lo va a demostrar”.