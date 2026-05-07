Tras su denuncia, Esteban Bullrich recuperó el acceso a sus criptomonedas

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance anunció este miércoles que solucionó los problemas de accesibilidad que enfrentaba Esteban Bullrich, quien logró recuperar el acceso a sus activos digitales. El ex ministro y senador había denunciado la falta de respuesta por parte del exchange ante las dificultades para ingresar a su cuenta, ocasionadas por complicaciones derivadas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad con la que fue diagnosticado en 2021.

Según informó la empresa, la incidencia reportada por el referente del PRO hace poco más de una semana «fue resuelta satisfactoriamente» tras el contacto directo entre el equipo de la plataforma y Bullrich. En ese contexto, explicaron que el ex legislador «recuperó el control total de su cuenta».

Además, Binance informó que realizará una donación de 150.000 dólares a la Fundación Esteban Bullrich, como una expresión concreta de su «compromiso con la accesibilidad y la inclusión» y con el objetivo de apoyar la lucha contra la ELA en Argentina, en favor de quienes viven y combaten esta enfermedad diariamente.

El reclamo de Bullrich se había hecho público el pasado lunes 27, a través de su cuenta de X (antes Twitter). En ese mensaje, el dirigente macrista explicó que sus facciones habían cambiado por los efectos de la enfermedad neurodegenerativa que padece y que, debido a ello, el sistema de identificación biométrica Face ID de la aplicación dejaba de reconocerlo, impidiéndole acceder a sus cuentas. «La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero», escribió entonces en inglés, dirigiéndose a la principal plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, así como a su CEO, Richard Teng, y a su cofundador, Changpeng Zhao.

Bullrich indicó que hacía cinco meses que Face ID había dejado de reconocerlo, un aspecto particularmente alarmante en una plataforma cuyos activos, las criptomonedas, presentan alta volatilidad. Tras viralizarse el reclamo, en la tarde de ese mismo lunes Binance anunció que se había puesto en contacto con el ex ministro. «Esteban, te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando contigo directamente para resolverlo», respondieron públicamente.

Desde Binance destacaron que, para la compañía, «la accesibilidad es un estándar, no una excepción», y explicaron que, como parte de sus mejoras continuas, están fortaleciendo sus estándares para que «los usuarios que necesiten asistencia directa puedan acceder a ella de forma fluida, sin fricciones innecesarias». Asimismo, remarcaron que la seguridad de los fondos de sus usuarios es su máxima prioridad. «Proteger las cuentas de cualquier forma de acceso no autorizado es un compromiso que asumimos con seriedad, al igual que garantizar que nuestros procesos respondan genuinamente a las necesidades de los usuarios en cada situación», afirmaron.

Finalmente, la plataforma agradeció al ex legislador por su denuncia e informó que continuará fortaleciendo sus procesos para que todos los usuarios tengan una experiencia justa, segura y sin obstáculos.

Binance se define como el proveedor líder mundial de infraestructura blockchain y criptomonedas, con un portafolio que incluye el mayor exchange de activos digitales por volumen. La plataforma cuenta con 280 millones de usuarios en todo el mundo y, a través de su sitio web o aplicación móvil, permite comprar, vender, intercambiar y guardar criptomonedas. Fundada en 2017, ofrece múltiples métodos de pago, como tarjetas de débito, crédito y transferencias bancarias, y permite invertir los criptoactivos para generar rendimientos.