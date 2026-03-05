Tras su comunicado, la UIA descartó polemizar con Milei y reclamó: «Hay que mirar al empresario y entenderlo más»

El presidente de la Unión Industrial Argentina habló este jueves, luego de las críticas del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

«Hay que empezar a mirar y entender mas al sector empresario que genera empleo y donde va a estar el futuro del país, que hace un esfuerzo muy grande para adaptarse a esta etapa», afirmó Martín Rappallini en diálogo con Radio Rivadavia.

El dirigente industrial evitó confrontar con el mandatario, luego de su duro discurso el domingo en el Parlamento.

«Hay que trabajar con el Gobierno con dálogo para que la mayor cantidad de empresas sean parte de esta etapa», agregó.

Además, destacó la relación que mantiene con los ministros de Industria y de Economía, Catriel Tonutti y Luis Caputo.

«No vamos a entrar en debate con los dichos del Presidente. Argentina necesita recuperar la confianza y es fundamental el respeto y el clima empresario para esta etapa que viene», sostuvo Rappalini.

«Sin industria no hay nación”, fue el título del comunicado de la UIA en respuesta a las palabras del Presidente.

«Nosotros estmos reclamando la necesidad que se vaya modificando las distorsiones del pasado, presión fiscal, problemas laborales que trabajamos todo este año la reforma laboral, la tasa deinterés que vivimos el año pasado que llegaron al 70%, han bajado pero siguen alta, dificultades que enfrenta el sector productivo», detalló el titular de la entidad industrial.

Finalmente, destacó el rol de la industria en la actividad económica del país y sostuvo que cuestionar al sector no contribuye en nada.

«La confianza es lo más importante para que haya inversión, que es el gran desafío por delante», sentenció.