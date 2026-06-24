Tras seis meses de parálisis, el Senado bonaerense tiene su primera sesión del año: bronca del kirchnerismo duro y libertarios por los proyectos que se tratan

Luego de 115 días desde el inicio de las sesiones ordinarias en la provincia de Buenos Aires, el Senado bonaerense celebrará este miércoles a partir de las 13 su primera sesión del año. Paralizado por la interna peronista y con un costo aproximado de 427 millones de pesos diarios para el funcionamiento de la legislatura, existe un marcado descontento tanto en el kirchnerismo más duro como en los sectores libertarios por los proyectos que permanecieron cajoneados.

La paralización del Senado refleja la disputa interna dentro del peronismo bonaerense, enfrentando al sector del gobernador Axel Kicillof contra La Cámpora y el kirchnerismo, representados por la presidenta del cuerpo, Verónica Magario, y el jefe del bloque oficialista, Sergio Berni. Tras meses de disputas y maniobras del kirchnerismo duro, que obligaron a modificar decretos de composición de comisiones, recién hace pocas semanas se conformaron todas las áreas de trabajo.

Sin embargo, la demora en convocar la primera sesión se convirtió en un problema para el oficialismo y la oposición. Durante este período afloraron tensiones internas, con reuniones que culminaron en desplantes y elevados tonos de voz. Berni, exministro de Seguridad, advirtió en términos contundentes que, tras tantos meses sin sesiones, no se permitiera tratar proyectos triviales, como el de la declaración de la “fiesta de la omelette gigante” de Pigué, convertido en ley a fines del año pasado.

La primera reunión de labor parlamentaria tuvo lugar este martes. El principal derrotado fue Mario Ishii, intendente con licencia de José C. Paz, cuyo pedido de emergencia sanitaria y alimentaria no será sometido a votación en el recinto, sino que pasará a comisiones. Esta decisión generó incomodidad dentro del oficialismo, donde se deslizó que Ishii estaría siendo utilizado por La Cámpora en la interna. “En la reunión se lo veía enojado a Ishii, mostraba fotos de las guardias de los hospitales”, señaló un senador presente. El dirigente conocido por su poncho rojo podría manifestar su malestar durante la sesión.

Por su parte, los sectores libertarios también expresaron su disconformidad. Intentaron incluir en el temario un proyecto para prohibir el uso de celulares en las cárceles bonaerenses, que finalmente no fue aceptado.

En la labor parlamentaria se acordó tratar seis proyectos de ley y 186 declaraciones de interés legislativo. Entre ellos, el camporista Facundo Tignanelli, oriundo de La Matanza y enfrentado tanto a Magario como al intendente Fernando Espinoza, logró incluir el proyecto que crea el Registro Provincial de Datos Genéticos de cadáveres no identificados.

El malestar no solo responde a la interna peronista. Algunos opositores, quienes reconocieron ante Clarín sentirse “avergonzados” por la ausencia de sesiones durante el año, admiten que podrían haber impulsado una convocatoria formal para sesionar mediante la firma de al menos diez senadores, lo cual no hicieron.

A esta coyuntura legislativa se suma un conflicto judicial. A fines de abril, la Suprema Corte bonaerense emitió un duro reclamo a la política para que complete las cuatro vacantes que tiene el máximo tribunal. En un documento suscripto por el presidente Sergio Torres y los ministros Hilda Kogan y Daniel Fernando Soria, se señaló que “nuestra Suprema Corte de Justicia está incompleta desde hace más de seis años. Transcurrieron 2.292 días desde la primera vacante y casi 800 desde la renuncia del doctor Luis Genoud. Es importante destacar que el Poder Judicial es el único poder del Estado que sufre esta problemática”.

Definiciones para el Consejo de la Magistratura provincial

Además de la bronca por los proyectos a tratar, la primera reunión de labor parlamentaria resolvió los nombres de los senadores que integrarán el Consejo de la Magistratura provincial. Fuerza Patria estará representada por Sergio Berni y Marcelo Feliú; María Luz Bambaci, por La Libertad Avanza. La designación de Bambaci, vinculada a Sebastián Pareja, generó molestia en el bloque del ex La Libertad Avanza, liderado por Carlos Kikuchi, que aspiraba a ese espacio en calidad de minoría. En tanto, el PRO mantendrá como suplente a Manuel Rico Zini.

Desde el oficialismo estiman que en esta primera sesión no lograrán votar estos nombramientos, aunque dado el clima de tensión no se descarta que el tema surja durante el debate.