Tras nuevos allanamientos, la hija del jerarca nazi elude entregar el cuadro robado y ordenan su prisión domiciliaria

En el marco de cuatro nuevos allanamientos para dar con el cuadro robado a un coleccionista judío por un jerarca nazi, que había aparecido en la casa de una de sus herederas en Mar del Plata, la mujer negocia con la Justicia poner la pintura a disposición. En una primera ronda de revisiones, el retrato no fue encontrado. Pero para otras voces con peso en la investigación, todo es una maniobra para eludir entregar la obra. Y por eso será detenida.

Según informó el diario La Capital, la familia Kadgien, descendiente del nazi Friedrich Kadgien, «puso a disposición» de la Justicia civil el cuadro sustraído en los Países Bajos en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

«Nosotros no tenemos nada», aseguró a Clarín el fiscal federal Carlos Martínez. «Estamos allanando cuatro domicilios, algunos operativos todavía están en curso, donde secuestramos elementos de interés para la causa, pero no lo que estamos buscando. Y es el abogado de la familia que hace saber a medios que hizo una presentación ante la Justicia civil. Pero repito: nosotros no tenemos nada», insistió.

Lo que busca, claro, es el cuadro Retrato de una dama, robado en la Segunda Guerra Mundial.

Para el fiscal, Patricia Kadgien y su esposo «están entorpeciendo la investigación, esencialmente haciendo desaparecer el cuadro». Por eso, explicó, pidió al juez federal Santiago Inchausti nuevos allanamientos y la detención domiciliaria del matrimonio por 72 horas, tiempo en que serán citados e informados de la imputación en su contra.

«El encubrimiento se sigue perpetrando hasta hoy», insistió el fiscal federal, cuya acción, al parecer, la familia Kadgien desconoce.

«Técnicamente el cuadro se está consignando a resultas de un proceso judicial. Se está consignando en la Justicia Civil que es la que consideramos que es la competente para dirimir esta cuestión, no la Justicia Penal», indicó por su parte el abogado Carlos Murias, que defiende los intereses de Patricia Kadgien.

Además, abrió el debate sobre la prescripción del delito. Explicó Murias que la imputación a su cliente se da «en el marco de una supuesta denuncia de ARCA por un delito que presuntamente le están imputando a mi cliente por ‘encubrimiento de contrabando’, una figura extraña de un delito prescripto”. Clarín intentó reiteradamente hablar Murias, sin éxito.

«Hay varias cuestiones a dilucidar, pero entendemos que el delito no está prescripto», replicó ante este diario el fiscal Martínez.

La nueva ronda de allanamientos incluyó la casa de Padre Cardiel al 4.100, donde fue hallada la obra. Los otros tres operativos se llevaron adelante en el barrio la Florida, en Santa Fe y Rivadavia, donde vive uno de los hijos de la pareja, y otro en el mismo barrio, Parque Luro, donde el matrimonio permanecerá bajo arresto domiciliario por 72 horas.

El cuadro del artista italiano Vittore Ghislandi, robado durante la guerra, aparece colgado en el salón de una casa en una localidad argentina. © Servicio Nacional del Patrimonio Cultural/ Robles Casas & Campos

El martes pasado se había llevado a cabo un primer allanamiento por parte de la Policía Federal, en la casa del barrio Parque Luro, donde fue descubierta la obra de arte tras la publicación de un anunció en el que se ponía a la venta el inmueble. Sin embargo, en la inspección que hicieron los federales, no encontraron el cuadro, apenas unos bocetos y grabados con referencias alemanas.

Un periodista del medio neerlandés AD, enviado a Mar del Plata comienzos de agosto al lugar en busca de información sobre la familia Kadgien, no consiguió que lo atendieran en la casa pero al ver el cartel de la inmobiliaria comenzó a chequear con su página web.

De esa forma tan simple, dio con la obra en una de las fotografías que exhibía el martillero de Inmobiliaria Robles Casas y Campos, dedicada al segmento de propiedades premium en Mar del Plata: aparecía con claridad coronando la sala. Con tanta nitidez se veía la imagen y sus proporciones que para los expertos no hay dudas que se trata exactamente de la pieza robada por los nazis.