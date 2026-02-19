Tras los rumores, la familia del Indio Solari negó una internación por ACV: «Se está haciendo una serie de chequeos»

Este jueves 19 febrero, los fans de Carlos «El Indio» Solari encendiendo las alarmas tras la difusión de un rumor que asegura que fue internado por un ACV, en el sanatorio Otamendi. La noticia fue dada a conocer por Ángel de Brito, en su cuenta de X (ex Twitter) @Angeldebrito Ok.

Textualmente, este fue el mensaje de De Brito: «Anoche, Carlos Alberto Solari fue internando un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV. Tiene 77 años , y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos. Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional. #FuerzaIndio #IndioSolari»

Sin embargo, minutos más tarde, aparecieron otras versiones en las redes sociales, desmintiendo la información de De Brito. El periodista y politólogo Ari Lijalad aseguró que la familia del músico confirmó que no sufrió de un ACV.

«La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV, que fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años», escribió el periodista en X, en respuesta al posteo de De Brito.

A continuación, el comunicador amplió la información al aire del canal de streaming de El Destape. «Acabo de hablar con Virginia, su esposa, y de dice que de ninguna manera, que eso es mentira. Efectivamente está atravesando una internación haciendo unos chequeos porque porque el Indio viene atravesando una enfermedad», expresó.

Y sumó: «Me dijo: ‘Por favor desmentí lo del ACV, no es nada. Va a salir en breve un comunicado oficial’».

El comunicado oficial

Tan sólo un par de minutos después, apareció el comunicado que todos estaban esperando en la cuenta oficial de Instagram del Indio Solari. Con unas cuantas líneas, su entorno se encargó de desmentir todos los rumores.

«Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable», detallaron.

Y concluyeron: «Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día en el que la atención debería estar puesta en otro lado».

Las disculpas de Ángel de Brito

Como era de esperar, los fans de el Indio Solari expresaron su furia hacia De Brito, por lo que él pidió «disculpas públicas a sus seres queridos». Además, reveló en su cuenta de X que la información le llegó a través de dos miembros del personal del sanatorio.

«Ayer, por la noche, Solari fue ingresado por OSDE al Sanatorio Otamendi, tras una lipotomia y se le realizaron todos los exámenes correspondientes de protocolo por sus enfermedad ya conocida», sumó a continuación.

Luego, frente a los reproches de los fanáticos por el susto, el periodista de espectáculos aclaró que «no fue la intención» generar una conmoción innecesaria entre los seguidores del artista.

Por ahora no se conoce ningún pormenor de los resultados de los estudios que se le hicieron a Solari, pero se espera que el entorno publique alguna actualización en las próximas horas.