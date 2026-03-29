Tras las demoras, PAMI comenzará a aplicar la vacuna antigripal en farmacias desde el 30 de marzo

Luego de varias semanas de demoras e incertidumbre, el PAMI confirmó que desde el lunes 30 de marzo comenzará la aplicación de la vacuna antigripal en su red de farmacias en todo el país.



La campaña llega con retraso respecto a otros sistemas de salud, que ya habían iniciado la vacunación para grupos de riesgo desde mediados de marzo. En el caso de PAMI, la demora estuvo vinculada a su esquema logístico particular, basado en la distribución y aplicación de dosis a través de farmacias habilitadas.

Según se informó, no todas las farmacias podrán aplicar la vacuna. Si bien la red total alcanza unas 13.000 en todo el país, solo alrededor de 5.000 cuentan con personal capacitado para realizar la inmunización. Por este motivo, los afiliados deberán consultar previamente qué establecimientos están habilitados a través del sitio oficial del organismo.

La vacuna está destinada principalmente a adultos mayores de 65 años, quienes podrán acceder sin turno previo presentando únicamente su DNI y credencial. En cambio, las personas menores de esa edad con factores de riesgo deberán presentar una indicación médica que justifique la aplicación.

El inicio tardío de la campaña generó que muchos jubilados optaran por vacunarse en hospitales públicos o centros de salud, donde la inmunización ya estaba disponible. En distritos como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, esto implicó gestionar turnos online o acercarse directamente a vacunatorios habilitados.

A pesar del retraso, desde el organismo remarcaron que la campaña se adelantó respecto a otros años debido al incremento temprano de virus respiratorios, especialmente por la circulación de nuevas variantes de gripe A (H3N2), caracterizadas por su alta capacidad de contagio.

Si bien la vacuna antigripal no siempre evita la infección, los especialistas destacan que reduce significativamente el riesgo de cuadros graves, internaciones y complicaciones, especialmente en los grupos más vulnerables como adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Con el inicio de la aplicación en farmacias, se espera que la cobertura de vacunación en jubilados se normalice en los próximos días, en un contexto sanitario donde la prevención vuelve a ser clave.