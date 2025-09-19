Tras la victoria de Argentina en el Mundial de voley se vivió un tenso momento con el técnico de Francia que generó confusión: qué pasó

Luciano De Cecco, armador y figura de la Selección Argentina de vóleibol que continúa en carrera por el Mundial, dio detalles acerca del extraño momento que vivió junto a sus compañeros durante los festejos luego del partido que terminó con la eliminación de los bicampeones olímpicos en Filipinas.

Al terminar los cinco sets, Andrea Giani, entrenador italiano de la selección francesa de vóleibol, se acercó a la zona de festejos de los argentinos e hizo un gesto que generó desconcierto en todo el plantel nacional.

Inmediatamente el central argentino Agustín Loser se acercó para intercambiar palabras respetuosamente con él y a pesar del enojo del momento, el hombre que dirige a los franceses terminó apartándose de la situación para que los de Méndez pudieran continuar con la celebración.

Andrea Giani también habló al término del encuentro y se lamentó por la eliminación en diálogo con L’Equipe. “Me cuesta hablar de lo difícil que fue este partido. Cada set fue muy disputado. Argentina jugó bien, pero supimos remontar. ¡Así es el voleibol!”, declaró.

El DT de la selección francesa se dirigió hacia su lado de la red, donde agachó la cabeza y dejó salir la frustración de una derrota que implica la salida prematura de sus dirigidos del torneo. Horas más tarde, Luciano De Cecco habló del asunto: “Creo que él pensó que nosotros estábamos festejando contra ellos y en realidad nosotros festejamos como en todos los partidos y posiblemente lo tomó como un ‘ataque’ para con ellos», explicó el hombre que se convirtió en el primer jugador de vóley de la historia en disputar seis mundiales.

Argentina acaba de dejar afuera en fase de grupos a Francia, actual bicampeón olímpico, y avanza a octavos del Mundial de vóley como 1º de grupo. ¡Impresionante triunfo!

Esta vez, segundo Finlandia, sorpresa total. Los franceses, a casa.

«Le dijimos de buena manera que no, que nosotros festejamos así cuando le ganamos a Polonia y festejamos así todos los partidos que nos toca ganar», agregó. Lo cierto es que fue un duelo de mucha intensidad, y la rápida eliminación de un equipo como Francia, que llegaba con la misión de conquistar el único título que le falta a su generación dorada, elevó las revoluciones.

Además, Giani conoce a varios de los jugadores del seleccionado argentino, ya que algunos han hecho su paso por la liga italiana. «Todo el respeto para Francia, fueron un rival increíble pero nunca les festejamos el partido a ellos. El festejo era por nosotros y él interpretó a su manera, se lo explicamos y se fue de buena manera así que no pasó nada», concluyó.