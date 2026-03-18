Tras la suba de la nafta, llegan aumentos de precios a las góndolas: suben entre 2% y 5%

En medio de la suba de la nafta por la escalada internacional del petróleo, empiezan a llegar nuevas listas de precios a las góndolas, pero la caída del consumo les pone un límite.

En ese sentido, el efecto cascada sobre los precios de los productos y servicios que tiene el encarecimiento de los combustibles –componente clave en la estructura de costos por el peso de la logística y distribución– esta vez tiene un margen acotado para convalidar subas considerables.

Según fuentes del sector supermercadista, en las últimas horas, algunos proveedores informaron, en su mayoría, aumentos en el rango de 2% y 3%. Destacan que algunos llegan a 5%, casos aislados que no pasaban incrementos, aseguran, desde hace meses.

En cambio, en el canal mayorista, son más altos. Según la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), llegaron incrementos de entre 2,5% en harinas y 9% en pomadas. En el medio, se ubicaron lácteos, alimentos de almacén, panificados, conservas, aceites y artículos de limpieza e higiene personal, entre otros.

En la industria los consideran “incrementos dentro de lo habitual”, en línea con las últimas actualizaciones. A diferencia de ocasiones anteriores, anticipan que no debería ser fuerte el traslado por la debilidad del consumo masivo, que no termina de recuperarse.

“Se analiza constantemente la situación porque el consumidor está muy sensible”, señalaron en una alimenticia, mientras que en otra compañía reconocieron que analizan aplicar ajustes en abril, de forma trimestral, pero todavía no manejan una cifra y sumaron que se están discutiendo paritarias también.

Según detalló este martes NielsenIQ en un estudio, el consumo creció 2% en 2025, luego de la caída de 16% registrada en 2024, la mayor contracción desde la crisis de 2001. En el análisis, la consultora explicó que comienza a mostrar señales de reactivación, aunque con un ritmo gradual y perspectivas de crecimiento moderado.

A su vez, la Universidad de Palermo difundió este martes su ‘Índice de Consumo Privado’ mensual. En febrero, el indicador subió 1,1% respecto de enero, aunque en la comparación contra igual mes de 2025 tuvo una caída de 1,9%. Con ese resultado, el primer bimestre acumuló una baja de 1,7%.

Al respecto, la semana pasada, la Asociación Supermercados Unidos (ASU) advirtió que el consumo viene ‘amesetado’ y que las cadenas están operando a pérdida, por lo que, en este escenario, en el rubro anticipan que aumentos más agresivos impactarían negativamente en los volúmenes.

En ese contexto, las empresas optan por ajustes moderados y segmentados, mientras crecen las promociones y descuentos para sostener las ventas.

A la caída del consumo, se suma la alta inflación de alimentos. Según el Indec, en febrero la de la categoría dio 3,3%, por encima del 2,9% que marcó el índice general. El aumento estuvo influenciado por el salto de la carne y las verduras.

De acuerdo al relevamiento periódico de Analytica, la semana pasada registró una variación semanal de 0,2% en los precios de alimentos y bebidas de comercios del Gran Buenos Aires (GBA). “De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 2,2%”, indicó la consultora.

SN