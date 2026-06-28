Tras la salida de Adorni, el PRO le hace un guiño a la posible designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete: «Tiene capacidad de gestión y experiencia»

Luego de la salida de Manuel Adorni del Gobierno del presidente Javier Milei, el PRO dejó entrever su apoyo a una posible designación de Diego Santilli, actual ministro del Interior, como jefe de Gabinete.

Así lo manifestó Cristian Ritondo, quien se hizo eco de los rumores sobre la eventual asunción de Santilli en ese cargo. “Para mí, en particular, es una gran alegría. Tiene capacidad de gestión, experiencia, conoce el funcionamiento del sistema político que un jefe de Gabinete debe manejar, y mantiene buena relación con los gobernadores, lo cual es conveniente”, resumió el diputado en diálogo con Radio Mitre.

No obstante, Ritondo subrayó que la decisión corresponde exclusivamente al presidente Milei, quien defendió a Adorni hasta último momento y expresó días atrás que será la Justicia quien determine si este cometió algún delito.

El titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados valoró como positiva la aceptación por parte de la Casa Rosada de la renuncia de Adorni. “Fue una decisión acertada del Gobierno de poner fin a esta situación, porque permite avanzar con una agenda seria; hasta ahora, con este tema, el Parlamento casi estaba paralizado”, agregó.

En este contexto, Ritondo aseguró que el PRO seguirá apoyando las reformas impulsadas por el presidente Milei, las cuales deberían consolidarse en una alianza electoral de cara a los comicios del próximo año. Asimismo, perfiló a Santilli como un posible candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“Si al ‘Colo’ le toca asumir la Jefatura de Gabinete, que lo haga con tranquilidad. Pero sin duda, la provincia es el principal desafío de Argentina; no se puede seguir conviviendo con la inseguridad ni con el precario estado del sistema educativo y sanitario, sin un cambio profundo”, enfatizó.

El legislador recordó además las críticas que Mauricio Macri había expresado en su momento sobre la designación de Adorni como reemplazante de Guillermo Francos. “Mauricio señaló que a Adorni le faltaba lo que hoy le sobra a Diego: capacidad de gestión, conocimiento de los resortes que debe manejar un jefe de Gabinete y experiencia para pasar de vocero a ese cargo”, puntualizó.

También destacó que el expresidente valoró la figura de Horacio Marín, presidente de YPF, por su capacidad de gestión, y consideró que pudo haber sido otra alternativa para el puesto de jefe de Gabinete.

En medio del escándalo por las inconsistencias en el patrimonio de Adorni, el PRO publicó un comunicado oficial en la cuenta de X, con el aval de Mauricio Macri, dirigido al presidente Milei. “Presidente: los que apoyamos el cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, señalaba el mensaje.