Tras la reanudación del paso en el Estrecho de Ormuz, EE.UU. anunció el levantamiento temporal de la mayoría de sanciones contra el petróleo ruso

Estados Unidos suspendió hasta el 16 de mayo la mayoría de las sanciones impuestas a la industria petrolera rusa, coincidiendo con la reanudación del tráfico en el estrecho de Ormuz, que en las últimas horas provocó una fuerte caída en los precios del petróleo.

La medida, anunciada este viernes por el Departamento del Tesoro, abarca todas las operaciones vinculadas al embarque y la entrega de petróleo ruso. También incluye a los buques de la denominada “flota fantasma” rusa, que hasta ahora estaban sujetos a sanciones.

Solo permanecen vigentes las prohibiciones de transacciones con Irán, Corea del Norte, Cuba y las regiones ucranianas ocupadas, incluida Crimea.

Esta concesión tendrá una duración inicial de un mes, hasta el 16 de mayo, y si no se prorroga, podría implicar la incorporación al mercado de unos 100 millones de barriles de petróleo ruso.

Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, criticó “la decisión unilateral” de Estados Unidos y expresó su preocupación a través de sus redes sociales, manifestando su descontento.

La liberación del petróleo ruso con el objetivo de controlar el aumento de los precios en plena guerra en la región representa un revés directo para Ucrania, liderada por el presidente Volodímir Zelenski, ya que Rusia podrá obtener miles de millones de dólares tras esta medida.

En octubre pasado, Estados Unidos había sancionado a las principales petroleras rusas

El 22 de octubre, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, en un intento por presionar a Moscú para que avance en un acuerdo de paz con Ucrania.

En esa ocasión, el entonces presidente Donald Trump confirmó la medida desde el Despacho Oval, tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para abordar las negociaciones de paz. “Simplemente sentí que era el momento. Hemos esperado mucho tiempo”, afirmó.

El anuncio se produjo un día después de que Trump pospusiera de manera indefinida una reunión prevista con el presidente ruso, Vladímir Putin.