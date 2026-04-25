Tras la dura crítica de Villarruel a Ajmechet por Malvinas, la diputada salió a cruzarla: «Es una traidora que está en contra de su gobierno»

Luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel calificara como “una vergüenza” a Sabrina Ajmechet por antiguos dichos sobre la soberanía de las Islas Malvinas, la diputada de La Libertad Avanza respondió con dureza en redes sociales, acusándola de ser “una traidora” y estar “en contra de su propio gobierno”.

El enfrentamiento comenzó cuando Villarruel se refirió a un tuit de Ajmechet, que a fines de 2025 pasó del PRO al oficialismo. En 2012, la ahora diputada libertaria escribió: “Las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas”. La vicepresidenta expresó su rechazo durante una serie de intercambios en X (antes Twitter), y al recordarse ese mensaje, Villarruel respondió sin matices: “Ajmechet es una vergüenza”.

En una extensa publicación, Ajmechet replicó: “Es una vergüenza que la vicepresidenta de un país ataque a una diputada oficialista. Vamos a ser aún más claros: es una vergüenza que una vicepresidenta esté en contra de su gobierno”. Además, sostuvo: “Eso es lo vergonzoso, @VickyVillarruel; ser una traidora es vergonzoso. Trabajar desde que Milei se convirtió en presidente para que su gobierno —del cual hay que recordarte todo el tiempo que sos parte— fracase, es una vergüenza”.

La diputada argumentó que todos los ataques en su contra se basan en tuits de hace diez años, “sacados maliciosamente de contexto”, y en denuncias penales que iniciaron contra ella tres veces, acusándola de traición a la patria, pero ninguna prosperó. “Hace casi cinco años que soy diputada y jamás pudieron encontrar un solo hecho o declaración en contra de la causa Malvinas”, afirmó. Asimismo, defendió su respeto y reconocimiento hacia los veteranos de Malvinas y rechazó las acusaciones de haberles faltado el respeto.

Ajmechet reconoció que sus tuits antiguos fueron “equivocados”, pero aseguró que no constituyen una traición, a diferencia de las acciones de Villarruel. En este sentido, destacó el contexto internacional actual como una oportunidad para Argentina y avaló la estrategia exterior del gobierno. “Es el acercamiento a Estados Unidos y a Israel, y la alineación en los valores occidentales, lo que nos puede acercar a la recuperación de las islas; es el trabajo del presidente Milei y del canciller Pablo Quirno”, resaltó.

En cuanto a los ataques personales y cuestionamientos a su identidad, manifestó no sentirse afectada: “Díganme antipatria, anti argentina, díganme que me vuelva a mi país”, en alusión a Israel. “Digan lo que quieran porque lo único importante es que soy una Argentina judía”, concluyó.

Horas más tarde, la vicepresidenta Villarruel respondió a un tuit de Ajmechet de mayo de 2012 en el que la diputada preguntaba: “Quiero que Las Malvinas sean parte del país en el que crezca mi hija. ¿Cuáles son los requisitos para mudarse permanently a Londres?”. Ese mensaje fue republicado por la cuenta “Chula”, y Villarruel sostuvo: “Nadie escribe eso si no es porque es pro inglés. Ni el argentino menos formado escribe semejante ofensa. No me extraña de quién vive hablando de otros países”.

Además, Villarruel compartió un tuit de un usuario que se identificó como veterano de Malvinas en el que Ajmechet mostraba una torta infantil con forma del Big Ben y estética británica. La vicepresidenta sentenció: “Una tras otra… sirve a los intereses de otro país. Digamos las cosas como son. La diputada es una traidora a la Patria y a los argentinos, sin otros méritos que estos escandalosos posteos”.

En medio de este cruce, la diputada libertaria Lilia Lemoine, que mantiene un enfrentamiento público con Villarruel, intervino a favor de Ajmechet. “Que te hayan denunciado falsamente tres veces por lo mismo deja al descubierto que lo que les molesta de vos es que sos judía. Para mí está clarísimo”, escribió en su cuenta de X.