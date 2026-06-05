Tras la designación de la jueza Michelli, el ministro de Justicia advirtió que Milei no está obligado a firmar el nombramiento

En medio de la polémica por la aprobación en el Senado del pliego de la jueza María Verónica Michelli —quien había sido vetada por el presidente Javier Milei por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon—, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, aseguró que Milei no está obligado a firmar el decreto que oficialice su nombramiento.

«Yo le recomiendo al presidente cuáles y en qué momento se deben firmar los decretos. Cuando se considere que sea el momento oportuno para garantizar la seguridad y el servicio de justicia, se firmará. Ya el Senado lo habilitó, pero no obligó al presidente a firmar el decreto», afirmó Mahiques.

El pliego de Michelli obtuvo 44 votos a favor, provenientes del peronismo, el PRO, la UCR, bloques provinciales y el libertario Francisco Paoltroni. Por su parte, 18 senadores de La Libertad Avanza rechazaron la nominación y hubo dos abstenciones, correspondientes a Patricia Bullrich y la chaqueña Silvana Schneider (UCR).

En declaraciones a Radio Mitre, el ministro destacó que «el cargo de la doctora Michelli corresponde a un tribunal que aún no está habilitado», al igual que otros dos postulantes. Mahiques precisó que «es un juzgado que todavía debe crear la Corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, proveer mobiliario y tecnología. Es un proceso largo: varios tribunales y juzgados llevan tiempo sin estar habilitados».

Consultado sobre la controversia generada en torno a la aprobación del pliego, Mahiques minimizó el hecho: «Para mí no es un escándalo, es un pliego más que se aprobó. No entiendo por qué debería serlo».

En relación con las versiones que atribuyen la decisión de Milei a la relación familiar de Michelli con un periodista de *La Nación*, el ministro descartó que ese haya sido el motivo y recordó que se trata de una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo. «En ningún momento se explicó el motivo. El presidente de la Nación, sea quien sea, tiene la facultad no solo de elegir a un candidato de la terna y enviarlo sin dar explicaciones, sino también de retirarlo», subrayó.

Además, indicó que «todos los presidentes, desde el regreso de la democracia hasta ahora, retiraron pliegos. Cientos de pliegos fueron retirados y no se conocieron los motivos».

En ese sentido, Mahiques recordó un caso personal: «Al repasar algunos pliegos retirados, uno fue el de mi hermano, Ignacio Mahiques. Tenía el acuerdo de la comisión y la audiencia en el Senado para ser propuesto como juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego». Al ser consultado sobre si ese retiro se debió a su vínculo familiar, respondió: «No lo sé, pero lo retiró y no hubo ninguna tapa de diarios ni manifestación al respecto».

Respecto de la reciente votación en el Senado, donde se aprobaron 74 pliegos, el ministro manifestó que se trató de «una deuda con la justicia, con el sistema judicial y con la ciudadanía» y detalló: «La vacancia en el Poder Judicial llegó a niveles históricos, aproximadamente un 37%, lo que generó una crisis institucional sin precedentes».

«Esta es una forma de saldar esa deuda y cumplir los objetivos que nos propusimos al asumir: generar una justicia más ágil, más cercana a la gente y con recursos. Para eso es necesario contar con magistrados», concluyó.

Finalmente, Mahiques se refirió a las investigaciones vinculadas a dirigentes de la AFA y rechazó las versiones que sostienen que los expedientes judiciales se paralizaron durante su gestión. «A los implicados se los citó, procesó, inhibió y se les prohibió salir del país. En otras jurisdicciones incluso se solicitó la detención. Es absurdo sostener que las causas se frenaron», finalizó.