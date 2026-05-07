Tras la crítica de Bullrich, Milei dijo que Adorni adelantará su declaración jurada y descartó que vaya a renunciar: «Ni en pedo se va»

El presidente Javier Milei salió en defensa de Manuel Adorni luego de que Patricia Bullrich lo instara a presentar su declaración jurada lo antes posible, en medio de una investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete. «Ni en pedo se va Adorni», afirmó Milei desde Los Ángeles, antes de regresar a la Argentina.

El mandatario aseguró que «Manuel ya tiene todo listo y estaba por presentar la declaración jurada por adelantado». Explicó que el funcionario decidió hacerlo antes debido a «las estupideces que se debaten públicamente». El plazo para presentar la declaración vence el 31 de julio.

«Hay una cuestión de tiempos de justicia y está en conversaciones para poder presentarla antes», sostuvo el Presidente en declaraciones telefónicas a LN+. Sobre los dichos previos de la senadora, señaló que «Patricia spoileó lo que va a suceder».

En diálogo con los periodistas Luis Majul y Esteban Trebucq, Milei se preguntó: «¿Le parece justo ejecutar a una persona honesta?». Fue categórico al afirmar: «No voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas porque les dije la verdad, que son solo periodistas. Si se sintieron tocados por algo que dijo Manuel, que es cierto, lo siento, pero no voy a ejecutar a gente honesta».

El mandatario enfatizó que «el periodismo no puede violentar el principio de inocencia y ponerse por encima de la Constitución». Además, se refirió a Matías Tabar, el contratista que declaró que Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo por refacciones en una casa del barrio cerrado Indio Cua. Sobre Tabar, Milei dijo: «Le dan entidad a un mentiroso, es kirchnerista y su prontuario es dudoso. Hablaban de cascada y eran dos cañitos. Todo este ruido proviene de una mentirosa».

Consultado sobre el futuro del proceso judicial contra Adorni y qué ocurriría si la Justicia lo considera culpable, Milei afirmó: «Si tuviera los dedos sucios, nadie se queda con los dedos sucios en mi gobierno. He cesado a todos los que tenían alguna mancha. No tuve reparos con ninguno. Estoy tranquilo porque Adorni es una persona honesta y un hombre de bien. Entiendo la carnicería mediática».

«Estoy confiado en que las cosas de Adorni están en orden. Si viera algo que no me cierra, no tendría problema en actuar. A mí me consta que está limpio», reiteró en defensa del jefe de Gabinete.

De forma enfática, subrayó: «Ni en pedo se va Adorni» y destacó que la información sobre el aumento del patrimonio de su colaborador «estaba en orden». Además, afirmó no preocuparse por el desgaste político que esta situación pueda generar: «No me importa porque trato con seres humanos nobles y honestos, que vinieron a hacer grande a Argentina nuevamente».

En este sentido, Milei subrayó: «Yo no gobierno por la imagen, gobierno para ser el mejor gobierno de la historia y eso es lo que estoy haciendo. No voy a dejar de hacer lo que está bien. El año que viene los argentinos decidirán si quieren cuatro años más de Milei. Si en el proceso se deteriora la imagen por hacer lo correcto, no voy a dejar de implementar políticas justas. No ejecuto a inocentes, aunque les moleste a los periodistas que se sienten heridos en su ego».

Agregó: «Los argentinos decidirán si quieren un modelo que nos lleve a ser potencia o un modelo cavernícola para ser Cuba. No tenemos problema, volvemos al sector privado».

Por último, Milei aclaró que no está enojado con Bullrich por sus declaraciones de hace pocas horas. La senadora del espacio La Libertad Avanza pidió al jefe de Gabinete que presente su declaración jurada de bienes «de inmediato, porque estirar esto no tiene sentido».

«Esto es importante para él y para el Presidente, que se aclare lo antes posible. Y Manuel tiene en sus manos la herramienta para que esto se resuelva rápidamente», concluyó en diálogo con A24.