Tras el Tedeum, Milei trató de calmar la interna con fotos: se mostró con Karina, Santiago Caputo y Bullrich

“Fingimos demencia” fue la expresión utilizada por una fuente oficial de alto nivel para describir la reunión de gabinete realizada en el primer piso de la Casa Rosada tras el Tedeum en la Catedral porteña. En el encuentro, que transcurrió sin enfrentamientos ni provocaciones entre el karinismo y Santiago Caputo, el propio presidente Javier Milei intentó mostrar una imagen de unidad a través de fotos y abrazos tanto con el asesor presidencial como con Patricia Bullrich, ambos observados con recelo por Karina Milei, en el balcón principal del palacio gubernamental.

Aprovechando la presencia de decenas de asistentes en la Plaza de Mayo por el acto por el Día de la Patria, el mandatario hizo salir al balcón a su gabinete —ausente solo Sandra Pettovello, de gira en El Vaticano, y Luis Caputo, afectado por una gripe— para saludar a la multitud y proyectar una imagen de cohesión en medio de una marcada interna oficial.

Milei se abrazó con Caputo, quien buscó mantenerse en un segundo plano, aunque esa cercanía resultó tensa debido a la presencia próxima de Martín Menem, con quien mantiene una feroz rivalidad. Menem fue recientemente señalado por Caputo como responsable de la cuenta de X “PeriodistaRufus”, que lo criticaba y revelaba detalles del funcionamiento gubernamental. Además, el presidente convocó a Bullrich, quien había sido aislada previamente por Karina cuando el gabinete ingresó al Cabildo. Con Bullrich también se mostró afectuoso y juntos recibieron vítores de la multitud que coreaba “¡Argentina!”.

Posteriormente, el presidente y sus ministros ingresaron al Salón Eva Perón para una reunión que se extendió por poco más de una hora. El clima fue relajado: no se registraron cruces ni tensiones evidentes, aunque tampoco diálogos forzados entre Karina y Caputo. Hubo algunos chistes, mientras que las disputas internas vinculadas al denominado “triángulo de hierro” se intentaron dejar de lado, al igual que las críticas al jefe de gabinete Manuel Adorni por su situación judicial y por demoras en la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Los presentes pudieron además disfrutar de pastelitos, tortas fritas y café o té para alivianar la jornada.

Al inicio, Milei expuso una visión optimista sobre la coyuntura general y el desempeño económico, sustentada en datos preliminares de actividad registrados entre abril y mayo. Pese a las críticas de sectores industriales, adelantó un futuro de crecimiento y expansión económica.

También se dedicó espacio a uno de los temas preferidos del mandatario: la economía y la “batalla cultural”. Se conversó sobre el libro “Teoría del caos” del autor anarco-capitalista Robert “Bob” Murphy, quien propone desmitificar la idea de que eliminar el Estado generaría caos, planteando en cambio que surgirá una paz inédita basada en el orden espontáneo, la cooperación y los intereses individuales.

Aunque predominó la teoría, Milei vinculó la obra con la gestión de su gobierno, destacando que la sociedad podría organizarse como un sistema de seguros con mínima intervención estatal. La conversación se asemejó a las habituales charlas del presidente, ya sea con su gabinete o en sus presentaciones públicas. Algunos ministros aprovecharon para hablar de los hitos de gestión y de la relevancia de los seguros en la economía.

La intensa interna entre los grupos “tuiteros” y “territoriales” tuvo un paréntesis durante la reunión, pero siguió vigente en las redes sociales. Por ejemplo, el diputado provincial Ramón “Nene” Vera, aliado del karinista Sebastián Pareja en la Provincia, publicó en Twitter una foto de un locro con el mensaje: “¡Viva la Patria! Tiro a los Caniches. A ver quién dice Toy!”, acompañado de emojis de risa y una clara alusión a los tuiteros del sector conocido como Las Fuerzas del Cielo.

La comunicación oficial, a cargo del karinista Santiago Oria, evitó destacar a Santiago Caputo en sus fotografías. Aun así, el asesor fue retratado en el balcón junto a Milei y Karina, imagen que el propio presidente compartió en Twitter. La fotografía representó una muestra más de la forzada imagen de unidad dentro del denominado triángulo de hierro, con el que Milei espera sostener su gestión hasta el final de su primer mandato.

Este martes a las 11 de la mañana, muchos de los presentes volverán a reunirse en una nueva sesión de la “mesa política” del Ejecutivo, esta vez sin la presencia del mandatario, para continuar analizando la agenda parlamentaria del oficialismo.