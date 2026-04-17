Tras el respaldo del Banco Mundial para financiar deuda, el BID dará US$550 millones en garantías

Tras la reunión del ministro de Economía Luis Caputo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, en Washington, el organismo internacional anunció este viernes que otorgará garantías por US$550 millones para préstamos con el sector privado destinados a repagar deuda.

Estas garantías se suman a los US$2.000 millones obtenidos por Argentina el jueves con el Banco Mundial, lo que permitirá al país acceder a fuentes de financiamiento hasta ahora no disponibles.

«Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID», celebró Caputo en su cuenta de X. «Esto nos permitirá refinanciar deuda a un costo más bajo, reduciendo el gasto financiero para todos los argentinos», agregó.

El ministro esperaba reunir US$3.000 millones en garantías de los organismos multilaterales: US$2.000 millones del Banco Mundial, ya acordados; US$500 millones del BID (que finalmente será US$550 millones); y otros US$500 millones de la CAF. Sin embargo, no hubo novedades respecto a este último organismo tras la reunión que Caputo mantuvo el jueves con su presidente, Sergio Díaz-Granados.

En un comunicado, Ilan Goldfajn destacó que «el gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar en reformas orientadas al crecimiento». Además, señaló que el Grupo BID apoya este proceso con mayor escala y foco en resultados, mediante la promoción de reformas, la movilización de inversión privada y el desarrollo de infraestructura necesaria para sostener el crecimiento.

El presidente del BID adelantó que la institución acelerará su respaldo a Argentina con un financiamiento récord que podría superar los US$7.200 millones en 2026. De ese total, se prevén más de US$5.000 millones en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía por US$550 millones, que se sumará a las aportadas por otros multilaterales.

Caputo explicó a periodistas argentinos, entre ellos Clarín, que «el dinero lo instrumentan los multilaterales mismos», es decir, que dichos organismos negociarán directamente con bancos privados, aseguradoras y otras instituciones financieras para que otorguen préstamos a Argentina. En el caso del préstamo del Banco Mundial, indicó que podría alcanzar hasta US$4.000 millones, el doble del monto garantizado por el banco.

«Primero que nada, hay que aclarar que no se trata de nueva deuda», afirmó Caputo. «Venimos trabajando desde hace tiempo en financiamientos alternativos que son más accesibles y con tasas más bajas que las del mercado. Entonces, cuando algunos cuestionan por qué no salimos al mercado o que perdimos oportunidades, esta es la explicación: nuestra obligación es refinanciar al país al costo más bajo posible, y estas tasas son mucho más bajas que las que Argentina puede obtener actualmente en el mercado».

El ministro indicó que las negociaciones sobre la tasa de interés con el Banco Mundial continúan, pero estimó que «probablemente estará en el rango de 5,5% a 6,5%» a un plazo de seis años, mientras que en el mercado las tasas oscilan entre 9% y 10%. Con las garantías multilaterales, «podemos acceder a fuentes de financiamiento y a instituciones a las cuales antes no teníamos acceso».

En total, Caputo aspira a reunir US$10.000 millones para el financiamiento de la deuda. Según su estimación, los fondos provendrían de la siguiente manera: US$4.000 millones de bancos privados con garantía del Banco Mundial; otros US$4.000 millones provenientes de activos en licitaciones dolarizadas en el mercado interno (US$2.000 millones del Bonar 2027 y US$2.000 millones del Bonar 2028); y US$2.000 millones adicionales a través de la venta de activos mediante privatizaciones.

El comunicado del BID señala que BID Invest, el brazo del grupo dedicado al sector privado, proyecta movilizar inversiones por aproximadamente US$2.200 millones, lo que representa un aumento significativo respecto a 2025, cuando aprobó cerca de US$5.000 millones.

BID Invest priorizará operaciones para fortalecer la infraestructura social y productiva, ampliar el acceso a servicios de salud, impulsar la economía digital y financiar a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). También apoyará proyectos sostenibles en agroindustria y manufactura de exportación, además de inversiones para mejorar la confiabilidad energética y desarrollar cadenas de valor en minerales críticos, incluido el litio.

Entre las operaciones soberanas previstas, el BID enfocará sus esfuerzos en consolidar la gestión fiscal, mejorar la calidad del gasto público y modernizar la administración tributaria. Asimismo, fortalecerá la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, y ampliará el acceso a servicios esenciales como energía, salud y protección social.

Las operaciones mencionadas están sujetas a la aprobación de los directorios respectivos del Grupo BID.