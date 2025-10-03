Tras el rechazo del Congreso al veto de Milei por el Garrahan, el Gobierno anunció que invertirá $ 30.000 millones para modernizar el hospital pediátrico

El Gobierno anunció este viernes a través del vocero presidencial Manuel Adorni la puesta en marcha de «un plan histórico de obras y modernización con una inversión sin precedentes de 30 mil millones de pesos» para el hospital Garrahan, al día siguiente de que el Senado rechazó el veto de Javier Milei a la ley de Emergencia Pediátrica.

«Todo esto, la administración del Garrahan lo logra con fondos propios, sin transferencias adicionales. Y es gracias a una gestión eficiente de los recursos: el dinero va a donde tiene que ir y no se despilfarra en gastos políticos», afirmó Adorni.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial detalló: «Esto se suma, además, al complemento mensual anunciado en la conferencia anterior para el personal médico y administrativo del hospital, el cual será permanente».

«Desde el inicio de la gestión trabajamos para que los hospitales nacionales estén mejor administrados. Porque, como dijimos siempre, la plata está, pero mal distribuida», enfatizó por su parte el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

En esa línea, el funcionario nacional destacó: «Estamos dando un paso histórico para el Garrahan con una inversión inédita de casi 30 mil millones de pesos para obras y modernización del equipamiento para convertir al hospital en el mejor de América Latina».

EL HOSPITAL GARRAHAN CRECE

Gracias a una administración eficiente de los recursos ponemos en marcha un plan de obras y equipamiento con fondos propios, para convertir al Garrahan en el hospital pediátrico más avanzado de América Latina.

A su vez, según indicaron fuentes oficiales se trata de «una inversión sin precedentes en su historia», la cual «busca modernizar la infraestructura, sumar tecnología de última generación y jerarquizar al personal de salud».

La iniciativa implica la «mejora de la calidad de atención de miles de niños y adolescentes de todo el país», además de «obras y equipamiento financiados con recursos propios del hospital producto de una gestión eficiente en la administración de los recursos y destinados a la salud de los argentinos».

De esta manera, se incorporará un «Acelerador Lineal Pediátrico para mejorar la calidad de los tratamientos oncológicos», que se trata de «un equipo nuevo de radiocirugía con características únicas en la región (en primero se esta tecnología en un hospital pediátrico de América Latina), para tratar a chicos con cáncer de manera más precisa y con menos efectos secundarios». Además, «se está llevando a cabo una obra millonaria que soporte la energía que requiere el equipo y con paredes lo suficientemente gruesas para soportar la radiación».

«Se potenciará el Área de Internación para Trasplante de Médula Ósea (TMO): la creación de esta unidad altamente especializada, con condiciones ambientales controladas, permitirá ampliar la cantidad de tratamientos complejos y evitar derivaciones costosas al exterior», precisaron.

A lo mencionado anteriormente se suma la «adquisición de ambulancia destinada únicamente para ECMO, que funciona como un pulmón o corazón artificial, que permitirá traslados de pacientes del AMBA o los que llegan de todo el país en aviones sanitarios». Además habrá un reacondicionamiento de quirófanos y equipamiento quirúrgico.

El plan también contempla la renovación de 400 camas, camillas y sillas de ruedas, muchas de ellas con más de tres décadas de uso, y la compra de nuevas máquinas de perfusión renal y hepática. Además, incluirá la adquisición de «máquinas de perfusión renal y hepática inexistentes en Argentina», que «aseguran la integridad de los órganos para trasplantes, simulando las condiciones del cuerpo humano».

Adorni negó que Macri haya pedido cambios en el Gabinete: «El Presidente decide quiénes son sus colaboradores más directos»

Luego de que circulara el rumor acerca de que el exmandatario Mauricio Macri le planteó a Milei la necesidad de avanzar en cambios profundos en el Gabinete, durante un encuentro que compartieron el pasado domingo, Adorni lo negó tajantemente. «El Presidente decide quiénes son sus colaboradores más directos», sentenció.

«Fue una charla de carácter privado entre dos amigos. Los detalles quedan entre ellos. Quien conoce al presidente Milei sabe que el Gabinete lo conformó siempre él, lo conforma hoy él y decide quiénes son sus colaboradores más directos», sentenció el vocero.

En ese sentido, el portavoz aclaró que deberán realizarse cambios forzados luego del próximo 10 de diciembre, ya que algunos ministros son candidatos en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, pero descartó que otras modificaciones se realicen por sugerencias externas.

«Si hay o no cambios en el Gabinete siempre lo va a decidir el Presidente de la Nación y nunca van a estar condicionados por absolutamente nadie. No solo por esta charla o reunión. Sin conocer los detalles, te puedo garantizar que el Presidente va a seguir eligiendo a sus colabores hasta el ultimo día del ejercicio de la presidencia», sentenció.

El Gobierno destacó que «Argentina sumó 12 apoyos internaciones históricos en el Caso YPF»

La Procuración del Tesoro de la Nación informó que «en el marco de la apelación de la orden de turnover (entrega del 51% de las acciones de YPF), cuya ejecución esta gestión ya logró suspender previamente, la República Argentina recibió un respaldo contundente por parte de diferentes países y organizaciones».

«En primer lugar, se destaca el rol de Estados Unidos, que por tercera vez acompaña la defensa argentina en este litigio. Este hecho constituye un logro trascendental y evidencia el vinculo estratégico alcanzado gracias a las buenas relaciones que lleva adelante el gobierno del Presidente Javier Milei», indicó en un comunicado.

En ese contexto, Procuración del Tesoro de la Nación precisaron: «Israel marcó un precedente histórico al presentarse por primera vez como amicus curiae en una causa de esta naturaleza, gesto que refleja la solidez de los lazos bilaterales y el reconocimiento de la seriedad de los argumentos de la defensa argentina».

«El listado completo de presentaciones en apoyo de la República Argentina en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, a la espera de la audiencia de apelación del turnover que será fijada después del 12 de diciembre, incluye a: Estados Unidos, Israel, Italia, Francia (quien envió una carta de apoyo diplomático), Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania, Rumania, Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Bank Policy Institute y American Bankers Association», puntualizaron.

El 29 de octubre tendrá lugar la audiencia de apelación por la sentencia de fondo que obliga a la Republica Argentina a pagar 16.000 millones de dólares más intereses por los eventos derivados de la expropiación de YPF.

«El gobierno nacional continuará ejerciendo su derecho de defensa en este caso a través de todos los recursos procesales, diplomáticos y políticos a su alcance para proteger sus derechos patrimoniales y los intereses estratégicos del país, procurando una solución justa y compatible con el marco jurídico vigente», anticiparon.