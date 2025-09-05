Tras el paso de un frente frío, persisten condiciones de inestabilidad en la provincia

Tras el paso de un frente frío, persisten condiciones de inestabilidad en la provincia; se prevén lluvias de intensidad variada y ocasionales tormentas dispersas, concentradas principalmente en el norte provincial durante la madrugada y la mañana.

 

Viernes 5 de septiembre

Tras el paso de un frente frío, persisten condiciones de inestabilidad en la provincia; se prevén lluvias de intensidad variada y ocasionales tormentas dispersas, concentradas principalmente en el norte provincial durante la madrugada y la mañana. Cerca del mediodía, comenzará a mejorar el tiempo, especialmente en el sur provincial. Los vientos predominantes del sur mantendrán un ambiente fresco e impulsarán un nuevo descenso térmico al atardecer.

Precipitaciones: entre 2 y 25 mm para zonas Norte y Centro. Probabilidad de precipitación: 5/55 %. Probabilidad de nieblas y

Vientos: del sector sur. Velocidades entre 9 y 20 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 16 °C para Posadas, la mínima sería de 7 °C a la noche en San Javier con una sensación térmica de 5 °C.

Sábado 6 de septiembre

Jornada con tiempo estable, frío por la mañana, templado por la tarde y nubosidad variable. La acción de un sistema de alta presión favorecerá condiciones de mayor estabilidad, se presentará frío al amanecer y hasta mitad de la mañana, luego la temperatura ascendería tornando el ambiente más agradable. Se esperan vientos suaves del sector sur.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/25 %.

Vientos: del sector sur. Velocidades entre 6 y 17 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 19 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 6 °C en San Javier con 3°C de sensación térmica.

Domingo 7 de septiembre

Nuevas inestabilidades desarrollarían lluvias mayormente leves y dispersas. La mañana comenzará con el cielo cubierto, un ambiente de frío a fresco y tiempo estable. A partir de la media tarde, la inestabilidad aumentará, dando lugar a celdas de precipitación de baja intensidad y distribución irregular. La influencia de un área de baja presión asociada a corrientes de aire cálido y húmedo producirían lluvias y lloviznas con los mayores acumulados en la zona sur.

Precipitaciones: estimadas entre 3 y 10 mm, los mayores acumulados se darían en zona Sur. Probabilidad de precipitación: 5/60 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.
Vientos: del este y sureste. Velocidades entre 5 y 10 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 21 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 8 °C en Oberá con 7 °C de sensación térmica.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.

