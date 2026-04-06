Tras el caso de Noelia Castillo Ramos, Javier Milei reveló que está en contra de la eutanasia: «No puede ser peor estar muerto que tener una vida que no le gusta»

Javier Milei volvió a manifestar su firme rechazo al aborto, legal en Argentina desde fines de 2020 tras una prolongada lucha de los colectivos feministas, y además expuso su postura personal en contra de la eutanasia durante una entrevista con un medio español, donde recientemente se discutió intensamente el caso de Noelia Castillo Ramos.

Consultado inicialmente sobre la interrupción voluntaria del embarazo, Milei afirmó: “Mi posición respecto al aborto es contraria, porque considero que la vida comienza desde la concepción”. Añadió que la vida “es un continuo, matemáticamente un continuo, con dos saltos discretos: la concepción y la muerte”, y sostuvo que cualquier interrupción en ese proceso “es un asesinato no deseado, externo al individuo que transita desde su fecundación hasta su fallecimiento”. Enfatizó: “El aborto es un asesinato agravado por el vínculo”.

Desde que asumió la presidencia, el gobierno libertario ha manifestado su intención de derogar la ley aprobada en el Congreso, presentando inicialmente un proyecto sin respaldo y luego reduciendo su financiamiento, lo que generó denuncias por falta de insumos y obstáculos para la aplicación de la normativa, de la cual el Estado es garante.

Sobre la eutanasia, tema actualmente muy debatido en España por el caso de Noelia Castillo Ramos —la joven de 25 años que falleció en Barcelona tras una extensa batalla legal con su familia y una organización ultracatólica que intentó impedirle acceder al procedimiento— Milei expresó su rechazo personal. “Para mí, la vida es un regalo que debemos honrar. Es motivo de alegría levantarnos cada día y poder vivir. No puede ser peor estar muerto que tener una vida que no nos gusta, por decirlo de alguna manera”, afirmó.

Agregó: “Si me preguntan, estoy en contra de la eutanasia. Si alguien se quiere suicidar, mi recomendación es que no lo haga, yo no lo haría. Intentaría hablar con esa persona para convencerla de que no lo haga, pero la decisión final es suya. Mientras no dañe a otros, no me meto en las decisiones de los demás”.

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió al reclamo histórico de México para que España pida perdón por los abusos cometidos durante la conquista de América. Recordó que, en los últimos meses, el rey Felipe VI reconoció que hubo “mucho abuso” durante ese proceso y admitió que el criterio actual “no nos hace sentir orgullosos”. Por otra parte, recordó que el expresidente estadounidense Donald Trump colocó una estatua de Cristóbal Colón en la Casa Blanca por considerarlo un “héroe” en su cruzada contra la cultura woke.

Al ser consultado si España debería pedir disculpas oficiales, el mandatario argentino respondió de forma negativa: “No tiene que pedir perdón. No se puede hacer un análisis anacrónico. Si Sócrates, Aristóteles o Platón estuvieran vivos, ¿los ejecutaríamos? Hay acciones que hoy nos podrían parecer chocantes, pero el mundo y la humanidad han evolucionado, y no se puede juzgar con parámetros anacrónicos”.

D.D.