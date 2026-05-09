Tras el brote mortal en el crucero MV Hondius, crece el interés por una vacuna contra el hantavirus

La empresa biotecnológica estadounidense Moderna registró este viernes un incremento del 12 % en su valor bursátil, impulsado por el renovado interés en su estudio preliminar para una vacuna contra el hantavirus, luego del brote registrado en el crucero MV Hondius, que ha dejado al menos tres fallecidos.

Moderna, reconocida por su vacuna contra el Covid-19 basada en tecnología mRNA, desarrolló investigaciones iniciales sobre una vacuna contra los hantavirus en colaboración con el Instituto de Investigación Médica del Ejército de Estados Unidos para Enfermedades Infecciosas, según informó la empresa a la agencia Bloomberg.

Asimismo, la compañía indicó que trabaja en una «potencial inmunización» contra el hantavirus junto al Centro de Innovación en Vacunas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Corea, y que estos estudios se iniciaron mucho antes del reciente brote a bordo del MV Hondius.

«Estos esfuerzos están en fase temprana y en marcha, y reflejan la gran responsabilidad de Moderna para desarrollar medidas contra enfermedades infecciosas emergentes», declaró un portavoz de la empresa a la agencia de noticias.

Durante la última semana, las búsquedas en Google de los términos «Moderna» y «Moderna vacuna» aumentaron un 30 % y un 40 %, respectivamente, coincidiendo con un crecimiento similar en las consultas relacionadas con el hantavirus, según reportó el medio económico Barron’s.

Tras haber experimentado una fuerte caída en su valor bursátil luego de que la emergencia por la pandemia de Covid-19 comenzara a disiparse en 2021, Moderna cerró la semana con una subida acumulada cercana al 20 % en Wall Street.

El brote de hantavirus a bordo del MV Hondius, un crucero con más de 170 personas en plena expedición por el Atlántico Sur, sorprendió al mundo y ya evidenció alcance en tres continentes. Hasta el momento, se registran tres muertes y cinco casos confirmados. Los análisis realizados confirmaron que seis de los ocho casos corresponden a la cepa andina, que se transmite de persona a persona.

Los primeros síntomas los presentó una pareja neerlandesa que posteriormente falleció. La hipótesis inicial consideraba que contrajeron la enfermedad durante la visita a un basural en Ushuaia, donde también se realiza avistamiento de aves.

Sin embargo, este viernes las autoridades de Tierra del Fuego descartaron que la posibilidad de contagio en la capital provincial sea significativa, calificándola como «prácticamente nula».

«La escasez de este roedor y el buen estado sanitario histórico de la provincia, sumado al breve periodo de exposición que tuvo esta pareja con estos roedores, disminuye enormemente la probabilidad de que el contagio haya ocurrido aquí», explicó Juan Petrina, director de Epidemiología y Salud Ambiental de Tierra del Fuego.

En consecuencia, la atención se centra en otras provincias argentinas y en Chile, países que formaron parte del itinerario del matrimonio neerlandés.