Tras el aumento del 2,9% de Anses, cuánto cobran los jubilados en marzo 2026

El incremento mensual por inflación vuelve a modificar los haberes para jubilados y pensionados de Anses. Además, se espera un nuevo pago del bono

La jubilación tendrá un nuevo aumento en marzo tras la publicación del último dato de inflación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En paralelo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con la entrega de los haberes mensuales para distintos grupos del organismo, de acuerdo con el calendario de pagos de febrero.

¿Cuál será el monto de la jubilación mínima de marzo?

Con la suba del 2,9%, la jubilación mínima pasaría de $359.254,35 a aproximadamente $369.672. En caso de que el Gobierno mantenga el bono de $70.000, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanzaría cerca de $439.672. Ese monto funcionaría como tope para el cobro completo del refuerzo, mientras que quienes superen la mínima podrían acceder a un bono proporcional hasta alcanzar ese límite.

Este mecanismo de actualización rige desde abril de 2024, cuando se dispuso que las jubilaciones se ajusten mensualmente en función de la inflación, con el objetivo de que los ingresos acompañen de forma más directa la evolución de los precios.

El bono que engrosa los haberes

Además del haber básico, el Gobierno continúa otorgando un refuerzo adicional destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos.

En caso de que en marzo se mantenga el bono extraordinario de hasta $70.000, quienes perciben la jubilación mínima podrían alcanzar un ingreso total de $441.572,40.

Calendario de pagos de marzo 2026 para jubilados de AnsesJubilados con haberes mínimos:

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: desde el 9 de marzo de 2026

DNI terminados en 1: desde el 10 de marzo de 2026

DNI terminados en 2: desde el 11 de marzo de 2026

DNI terminados en 3: desde el 12 de marzo de 2026

DNI terminados en 4: desde el 13 de marzo de 2026

DNI terminados en 5: desde el 16 de marzo de 2026

DNI terminados en 6: desde el 17 de marzo de 2026

DNI terminados en 7: desde el 18 de marzo de 2026

DNI terminados en 8: desde el 19 de marzo de 2026

DNI terminados en 9: desde el 20 de marzo de 2026

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: desde el 23 de marzo de 2026

DNI terminados en 2 y 3: desde el 25 de marzo de 2026

DNI terminados en 4 y 5: desde el 26 de marzo de 2026

DNI terminados en 6 y 7: desde el 27 de marzo de 2026

DNI terminados en 8 y 9: desde el 30 de marzo de 2026