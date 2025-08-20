Tras el ataque de Fantino por el fentanilo contaminado, Guillermo Francos salió a defender al ministro Lugones: «No renuncia porque no tiene ninguna responsabilidad»

Luego que Alejandro Fantino apuntara al ministro de Salud, Mario Lugones, por la crisis sanitaria que produjo la muerte de al menos 96 personas por la utilización de fentanilo contaminado, el jefe de Gabinete salió a respaldar públicamente al funcionario nacional y descartó su renuncia.

Guillermo Francos contó este miércoles que mantuvo una reunión con el ministro Lugones, quien le brindó detalles de los avances en la investigación.

Al ser consultado respecto a si se evaluó la posibilidad de que presentara su renuncia, respondió: «El ministro no renuncia porque no tiene responsabilidad».

En su programa de stream Neura, Fantino le reclamó la renuncia al ministro de Salud con insultos al funcionario y le pidió que tenga «un gesto de grandeza» para con el presidente Milei.

«Lo lamento, cien muertos, lo lamento, que me chupe bien la p…, decíselo (…) Me parece que se tiene que ir. No me rompan los huevos, no me llamen, no me hagan sonar el teléfono», agregó.

Días atrás, el ministro Lugones Lugones calificó de «delincuentes» a quienes distribuyeron el fentanilo contaminado en clínicas y hospitales de todo el país, reclamó «justicia», y señaló que «estamos ante un hecho totalmente inédito en la historia de la salud argentina».

Video

Alejandro Fantino explotó contra Mario Lugones por el fentanilo contaminado: «Tiene que correrse del cargo»

Francos contó que se van a iniciar sumarios en la ANMAT y apuntó al dueño del laboratorio Ariel García Furfaro.

«Es una historia que viene de mucho tiempo con una persona que ha ascendido mucho, generado una enorme fortuna, nadie tiene mluy claro como ha obtenido el laboratorio, pero no estaba en condiciones de manejarlo», señaló Francos.

Finalmente, recordó el viaje que el dueño del laboratorio, quien durante la gestíon del Frente de Todos viajó en el avión presidencial rumbo a Rusia para buscar las vacunas Sputnik.