Tras el apoyo del FMI, Javier Milei ratificó: «No nos moveremos ni un milímetro del programa económico»

Tras las señales de apoyo que mandó el FMI luego de la derrota electoral, Javier Milei ratificó este martes que no cambiará el rumbo económico de su Gobierno y aseguró que mantendrá el esquema de bandas para el tipo de cambio. «No nos moveremos ni un milímetro del programa», dijo el Presidente, que en sus redes sociales compartió el pronunciamiento del Fondo Monetario.

«Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico», escribió Milei este martes a la tarde, en línea con su discurso del domingo tras la derrota en las elecciones bonaerenses.

Además, hizo un punteo de los ejes que mantendrá en la gestión. » (1) Equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI», expresó el mandatario. Y añadió: «Además, seguiremos desregulando. VLLC!».

Replicó en su cuenta de X un posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, que reproducía los comentarios del Fondo.

«El personal del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país», expresó la vocera del FMI, Julie Kozack.

«Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación», agregó Kozack.

El mensaje del FMI también señala un apoyo a la política del Gobierno de que el Tesoro intervenga en el mercado de cambios, «para contribuir a su liquidez y normal funcionamiento».

Las consultoras estiman que el Tesoro vendió más de US$ 500 millones en la semana previa a las elecciones bonaerenses, más de la mitad (US$ 285 millones) sólo el viernes.

Estiman que el equipo económico todavía tiene alrededor de US$ 1.100 millones para intervenir en caso de que el dólar vuelva a buscar el techo de la banda.

El mensaje del FMI, fue replicado por la mayoría del equipo económico: Caputo, Federico Furiase, Felipe Núñez y Martín Vaulthier (‘las tres anclas’), el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger también se subió al tuit del Presidente y respaldó el anuncio de más desregulación. Lo hizo con un gráfico en el que se muestra el número de desregulaciones que llevó a cabo el Gobierno desde que asumió, con la promulgación de la Ley Bases como referencia.

Las declaraciones de Milei están en línea con lo que había tuiteado Caputo, luego de que se diera a conocer la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses: «Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario».