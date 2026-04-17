Tras el anuncio de un nuevo show en Rosario, piden que “Pity” Alvarez vaya a juicio por el homicidio de un vecino

Tras varios años de proceso judicial, Cristian “Pity” Álvarez Congiu está más cerca de enfrentar el juicio por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz. El fiscal Sandro Abraldes, a cargo de la Fiscalía Nacional N° 27, solicitó que el músico sea finalmente llevado ante un tribunal por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El fiscal advirtió una contradicción entre los argumentos de la defensa, que alegan una incapacidad del acusado para afrontar el juicio, y la reciente actividad artística de Álvarez, quien en diciembre pasado ofreció un concierto ante miles de personas en Córdoba.

En su requerimiento, Abraldes pidió que se reanude el proceso de inmediato y que se fije a la brevedad la fecha para el inicio del juicio oral y público. Su principal argumento radica en la capacidad cognitiva que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados demostró en el escenario, incompatible con la actual paralización judicial.

El concierto multitudinario que Álvarez brindó en diciembre de 2023 en el estadio Mario Kempes fue clave para el fiscal. Durante más de tres horas, el músico mostró una coordinación cognitiva sostenida, interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Esto revela una contradicción evidente entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y el desempeño reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional.

El juicio, inicialmente previsto para abril de 2021, fue suspendido basándose en consideraciones sobre la salud mental de Álvarez. El último informe del Cuerpo Médico Forense determinó que el músico presenta un trastorno cognitivo leve multidominio, con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas perjudiciales, pero sin signos de riesgo inminente para sí o terceros. Además, concluyó que conserva una reserva cognitiva suficiente para afrontar las etapas del proceso penal.

Por su parte, los peritos de la defensa sostienen que Álvarez padece un trastorno neurocognitivo mayor derivado del consumo crónico de sustancias, que le impediría comprender cabalmente lo que ocurre en un juicio, generando incertidumbre sobre su comportamiento durante el debate.

Para el fiscal, la defensa busca prolongar estudios y tratamientos bajo un estándar ideal de estabilidad nunca definido, lo que pone en peligro el desarrollo del proceso y genera una suspensión indefinida incompatible con el deber del Estado de juzgar hechos graves que afectan bienes jurídicos fundamentales.

Un argumento contundente del Ministerio Público Fiscal fue la proyección de un nuevo concierto de “Pity”: “9 de mayo: nuevo concierto, nuevo negocio”, señaló Abraldes, aludiendo a una aparente estabilidad funcional futura del músico.

Con el fin de garantizar el derecho a la defensa, la fiscalía propuso que las audiencias del juicio sean breves, con jornadas que no superen las tres horas, el tiempo que Álvarez demostró poder mantener atención y concentración durante sus presentaciones en vivo.

Ahora, será el tribunal quien decida si Álvarez podrá realizar su próximo show o deberá presentarse ante la justicia en el juicio pendiente.

El caso

La madrugada del 12 de julio de 2018, en Villa Lugano, Cristian “Pity” Álvarez enfrentó a Cristian Díaz, un vecino de 36 años sin antecedentes violentos ni armas, al que disparó en cuatro ocasiones causándole la muerte.

Según la acusación, el músico descartó el arma en una alcantarilla y asistió a un recital de cuarteto mientras la policía lo buscaba. A la mañana siguiente se entregó en la comisaría 52 y declaró: “Yo disparé, lo maté, era entre él o yo, cualquier animal hubiera hecho lo mismo”.

Vestido con una gorra de lana, lentes de sol blancos y una bolsa de papel madera, reconoció el hecho ante la prensa antes de ingresar. Pasó casi tres años detenido en el penal de Ezeiza, en el sector PRISMA destinado a pacientes psiquiátricos, y luego fue beneficiado con prisión domiciliaria en instituciones médicas, seguido de tratamiento ambulatorio, hasta que finalmente fue dado de alta y recuperó la libertad.