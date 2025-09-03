Tras el acto en Moreno, Milei viaja a Los Angeles, sin su hermana y sin escala para ver a Fátima en Las Vegas

El presidente Javier Milei aterrizará este jueves en Los Angeles para reunirse con inversionistas, en una visita relámpago de apenas 24 horas, que fue acortada porque desistió de ir a Las Vegas, y esta vez sin la compañía de su hermana Karina, que suele sumarse a prácticamente todos los viajes internacionales del mandatario.

Milei parte para Estados Unidos este miércoles por la noche, luego del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en un club del barrio Trujui, en Moreno, donde lo esperaban decenas de bonaerenses que votarán el próximo domingo en una cita crucial para el oficialismo.

Lo acompaña en su gira el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y en Los Angeles lo espera el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, que viajó desde Washington para sumarse a las reuniones que Milei mantendrá con inversionistas.

Si bien el viaje es corto, llama la atención la ausencia de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que ha acompañado a su hermano en todas las visitas a este país y prácticamente todas las giras al exterior. La funcionaria está en el centro de la tormenta por el escándalo generado por la divulgación de audios que la vincularían a pedidos de coimas y también sigue de cerca las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Según dijeron fuentes del Gobierno a Clarín, Milei mantendrá en Los Angeles reuniones con inversionistas de “alto nivel” de diferentes industrias. El encuentro principal está organizado por el instituto Milken y la embajada argentina en Washington, el jueves por la tarde.

En un principio se pensó como sede la casa de Malibú de Michael Milken, el presidente del instituto que meses atrás le entregó un premio a Milei, pero luego se decidió mudar el lugar del encuentro a un hotel céntrico porque el interés de los inversionistas fue más alto de lo esperado. Apuntan a reunir a más de 60 “líderes globales de sectores como energía, finanzas, entretenimiento, tecnología y retail”, señalan las fuentes.

El evento incluye una disertación del Presidente de unos 40 minutos que girará sobre el cambio estructural de la economía argentina y las oportunidades de inversión en agroindustria, energía, tecnología, minería y finanzas. En principio regresará el viernes temprano a Buenos Aires.

Hasta el martes Milei tenía previsto una gira más larga, que incluía una visita a Las Vegas el viernes para presenciar el espectáculo de su ex novia Fátima Florez, que ofrece un show internacional en el hotel Sahara. Pero finalmente ese tramo fue cancelado porque, según dijeron a Clarín, decidieron “reagrupar todo en Los Angeles”.

La propia artista había dicho en una entrevista que “el 5 de septiembre me viene a visitar, viene Javier a ver el show porque está en el contexto de su tour, de sus reuniones, trabajos internacionales».

Pero finalmente se desistió de esta visita. En realidad, un viaje de esparcimiento personal a Las Vegas resultaría incómodo en el último tramo de la campaña, en momentos en que el oficialismo está salpicado por un escándalo de corrupción y dudas en la marcha del plan económico, ya que el Gobierno tuvo que salir a intervenir en el mercado cambiario para que no se escape el dólar más allá de la banda de flotación.

Estos temas seguramente surgirán en el diálogo con inversionistas. En general, el mundo de los negocios en Estados Unidos ve con buenos ojos el plan económico del presidente Milei, la drástica baja del déficit fiscal y las reformas, pero tienen dudas sobre el futuro del programa si el oficialismo sufre un golpe electoral este domingo en la Provincia de Buenos Aires y sobre todo en las legislativas de octubre. Milei y Caputo deberán despejar esa incertidumbre.

Poco después de esta visita, Milei debería regresar a Estados Unidos alrededor del 23 de septiembre, el día en que los líderes del mundo pronuncian sus discursos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Sin embargo, aun está pendiente el viaje más deseado por Milei que es la visita oficial en la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump, que es una cita que el republicano le prometió al libertario cuando se vieron en febrero en una cumbre conservadora en las afueras de Washington. Trump le dijo que se verían en “los próximos meses”, e incluso el Gobierno se entusiasmaba con que fuera en mayo. Pero pasa el tiempo y aún no se ha concretado.