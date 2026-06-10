Tras el acercamiento con Máximo, Kicillof salió a defender a Cristina Kirchner a un año de su condena: «Es inocente»

Luego de que el funeral del Indio Solari pusiera en pausa la interna peronista, tras siete meses y medio de distanciamiento, Axel Kicillof y Máximo Kirchner retomaron el diálogo para organizar el último adiós al ídolo popular. En este contexto, el gobernador bonaerense salió a defender públicamente a Cristina Kirchner al cumplirse un año de que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.

“A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede ignorar: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”, afirmó Kicillof.

Si bien no es la primera vez que el gobernador se pronuncia en defensa de la expresidenta, desde el círculo más cercano a Cristina Kirchner y dirigentes de La Cámpora le reclamaron su mayor compromiso en el reclamo por la libertad de la exmandataria durante este periodo. En este sentido, la diputada bonaerense Mayra Mendoza expresó a fines de mayo, en diálogo con el streaming Gelatina, que “todo el peronismo debería poder manifestarse por la libertad de Cristina”.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, titulado “A un año del fallo contra Cristina”, Kicillof recordó: “Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real”.

El mandatario enfatizó que “Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo: ‘no podía no saber’”.

Asimismo, Kicillof señaló que la persecución contra Cristina Kirchner alcanza también a su entorno familiar y recordó el intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022, cuando la exvicepresidenta sufrió un atentado. “Persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió. A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia”, denunció.

El gobernador agregó que “los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina sostienen hoy un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos”. Y advirtió que “todo esto ocurre mientras el Presidente alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales de nuestra democracia”.

En la previa de una nueva movilización convocada para este miércoles a las 16 horas frente al domicilio donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario, Kicillof declaró a Radio 10 que se cumple “un año de una infamia” con la que buscan “disciplinar a quienes combaten a los sectores de poder”.

Bajo la consigna “Argentina con Cristina”, la convocatoria prevé actos en distintos puntos del país y una concentración frente al domicilio de la expresidenta en San José 1111. “A un año de la injusta condena, nos movilizamos en todo el país y en San José 1111 para bancar a Cristina y pedir por su libertad. ¡Basta de proscripción!”, señalaron los organizadores.

Por su parte, Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria, afirmó que el kirchnerismo continuará impulsando acciones para revertir la situación judicial de Cristina Kirchner. Adelantó que “los compañeros senadores van a presentar una denuncia sobre las condiciones arbitrarias de la detención” y aseguró que “claramente Cristina está proscrita y secuestrada”.

En diálogo con el streaming Gelatina, Parrilli ratificó su apoyo a una eventual candidatura presidencial de la exmandataria y afirmó que el objetivo del espacio es que pueda competir en las elecciones de 2027. “Muchos compañeros y yo pensamos que Cristina tiene que ser candidata a presidenta”, afirmó, y agregó: “Estoy convencido de que ella ganaría las elecciones en 2027”.

El exsenador señaló que “buscaron sacarla a Cristina de la contienda electoral porque tienen miedo” y sostuvo que “Cristina es inocente”, pero enfrentó “un fallo político, no un fallo jurídico, en el que se violaron todos los principios constitucionales”.