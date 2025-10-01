Tras casi 30 años de mandato, un histórico dirigente sindical deja la conducción de un gremio clave del sector público

Después de casi 30 años bajo la conducción del histórico dirigente Leonardo Fabre, el gremio APOPS, que agrupa a los trabajadores de la ANSES, definió un recambio en la cúpula gremial y eligió al referente Fabián Montaño como nuevo secretario general, en un proceso que marca un punto de inflexión en la vida interna del sindicato.

El triunfo de Montaño en el proceso interno de elección de autoridades simboliza -según el propio dirigente- «una renovación generacional y política: recuperar la mística gremial, volver a las bases y proyectar al sindicato hacia los nuevos desafíos del sistema previsional y de la propia ANSES». “Volver al gremio. Volver a encontrarnos es nuestra síntesis: más protagonismo de delegadas y delegados, mayor transparencia y una agenda que coloque a APOPS en el centro del debate previsional argentino”, afirmó Montaño tras asumir como secretario general.

La nueva conducción adelantó que su prioridad será defender a la ANSES como organismo público frente a las políticas de ajuste de la administración libertaria, pero también «construir un gremio abierto, participativo y con fuerte presencia territorial». APOPS representa a los trabajadores que se desempeñan en un organismo clave, del cual dependen jubilaciones, pensiones, asignaciones y beneficios sociales.

Con la llegada de Montaño, el sindicato se propone «volver a ser un gremio de puertas abiertas, con voz firme y renovada, que escucha, dialoga y pelea por cada derecho». “Estamos iniciando una etapa de transformación. Nuestro compromiso es con las trabajadoras, los trabajadores y con la defensa del sistema previsional público”, subrayó el flamante secretario general.

El recambio en APOPS no es solo interno: se inscribe en un momento clave para el sindicalismo, donde distintos gremios buscan renovar liderazgos y aggiornar estrategias frente a los desafíos de un gobierno que impulsa reformas estructurales.

