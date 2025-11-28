Transferencias en dólares, divorcios y sucesiones que nunca avanzaron: todas las causas de Payarola, “el Lotocki de los abogados”

La investigación que llevó a la detención del abogado Nicolás Agustín Payarola (42) estableció que estafó a varias personas por un total aproximado de un millón ochocientos veinticuatro mil dólares. Entre sus denunciantes hay abogadas que trabajaron con él representando a la conductora Wanda Nara, mujeres que lo contrataron para tramitar sus divorcios y hasta la familia de un futbolista campeón del mundo.

En marzo del 2023, Gonzalo Montiel, defensor campeón mundial con la selección argentina en Qatar 2022, fue denunciado en La Matanza por abuso sexual. En ese momento, Payarola le envió un mensaje a un custodio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para ponerse a disposición del jugador para representarlo. Allí inició el vínculo entre el futbolista y su familia con el abogado.

Según declaró Brahm Miguel López, cuñado de Montiel, en la causa por estafas que se tramitó en San Isidro, el abogado insistió para reunir a toda la familia en un asado. Fue entonces que en junio del 2023 se concretó.

En esa comida, Juan Marcelo Montiel, padre de Gonzalo, contó que tenía como proyecto familiar realizar un emprendimiento inmobiliario en la zona de Ezeiza.

“Payarola le contestó que él era especialista en desarrollar barrios privados, incluso que había desarrollado un barrio privado en Villa La Ñata”, declaró López. También agregó que tanto el abogado como su esposa, Sofía Ferrarazzo, buscaban ganarse la confianza de Montiel padre.

El abogado Nicolás Payarola y el futbolista Gonzalo Montiel.

Con el correr de los días y las conversaciones, la familia Montiel avanzó con el proyecto junto a Payarola. El abogado le ofreció trabajo en su estudio al cuñado del futbolista, quien renunció a su empleo.

En ese momento ocurrió el primer pago. Fueron 200 mil dólares en concepto de seña del campo y la confección de una “carta oferta” al dueño de las tierras. Allí conocen a un abogado, supuesto intermediario de las partes, de apellido Catropa. Con el tiempo se supo que era socio de Payarola.

La relación entre el abogado y Juan Marcelo Montiel continuaba y con ello, las recomendaciones del letrado de que compre dólares MEP hasta avanzar con el proyecto del barrio privado. Fue así como realizó varias transferencias de distintos importes en moneda extranjera.

El siguiente pago fue de 160 mil dólares en tres cuotas. El joven, que seguía trabajando en el estudio de Payarola, comenzó a notar movimientos extraños mientras que el abogado seguía haciendo negocios con la familia Montiel.

En agosto de ese año se enteró de que Gonzalo quería lanzar una marca de vino, por lo que le propuso contactarlo con enólogos mendocinos. Fue ahí donde comenzó a aparecer en la escena Sergio Occhiuzzo, dueño de Campos de la Virgen de Luján, una propiedad ubicada en La Pampa que va a ser clave en la denuncia contra Payarola.

“El único terreno que quisimos comprar fue en Ezeiza, no conozco La Pampa, jamás fui a La Pampa”, afirmó el padre del futbolista.

Occhiuzzo, según dijo a Clarín una fuente judicial, también fue víctima de los engaños de Payarola. El abogado le sacó una camioneta Toyota Hilux sin abonar nada, con la promesa de pagarla cuando realice la transferencia, algo que no ocurrió.

Mientras tanto, el abogado pedía más dinero para continuar con el (falso) emprendimiento familiar. Fue entonces que solicitó 268 mil dólares. Como la familia Montiel le dijo que no tenían esa suma, Payarola directamente se lo pidió al futbolista, quien realizó la transferencia.

Fueron cerca de 700 mil dólares lo que la familia Montiel le dio a Payarola para un negocio que jamás se realizó.

“Confiamos en él y terminamos entregando sumas de dinero exorbitantes sin ningún tipo de respuesta”, indicó Juan Marcelo en su denuncia.

Con el correr de los días, el cuñado del futbolista notó que el abogado ponía distintas excusas sobre porqué no avanzaba el proyecto.

El joven decidió buscar campos por la zona de Ezeiza y descubrió que una inmobiliaria ofrecía el terreno que supuestamente ya habían comprado. Encaró a Payarola, quien le respondió que el trámite estaba trabado en el Registro de la Propiedad de La Plata.

“Ante esa situación fuimos a pedirle explicaciones y por qué el dueño del campo no tenía el dinero, y nos dijo que la plata estaba caucionada en la cuenta de la sociedad Campos de la Virgen de Luján, que cuando se destrabe el expediente en La Plata automáticamente el vendedor recibía el dinero”, declaró López.

“Desde fines de 2023 hasta abril (de 2024) siguieron los reclamos y excusas de todo tipo, incluso mató varias veces al padre, mintió sobre problemas de salud, enfermó a los hijos, todas excusas”, sostuvo en su testimonio ante el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren.

Al tiempo les entregó la documentación, que llevaba firmas falsificadas y el contenido era falso. Todo fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39, donde se radicó la denuncia por estafas y administración fraudulenta.

Las otras víctimas de Payarola

La familia Montiel no fue la única en caer en los engaños de Payarola. Cinco mujeres, entre ellas dos abogadas, son las que denunciaron los 11 hechos por los que está imputado.

El modus operandi para todas sus víctimas era el mismo: ganar su confianza, cobrarles por un trabajo que decía hacer para luego no atender los llamados, responder mensajes o poner excusas.

Una de las principales damnificadas es la abogada María Macarena Posse, hija del ex intendente de San Isidro, Gustavo Posse. En su denuncia sostuvo que fue contactada para trabajar junto con su socia, Silvana De Leonardis, en la representación de Wanda Nara.

La conductora ya tenía el asesoramiento de Payarola en su divorcio con el futbolista Mauro Icardi. En enero de este año las dos letradas asumieron el compromiso y realizaron una serie de presentaciones vinculadas al pago de alimentos de las hijas del matrimonio, entre otras medidas cautelares.

En una reunión entre todas las partes se acordó una clausula de rescisión del contrato que indicó que si se revocaba el patrocinio por parte de Nara, ella debía pagar 600 mil dólares a Posse y De Leonardis.

De manera sorpresiva, el 1° de abril aparecieron escritos presentados en la causa revocándoles el poder al estudio Posse De Leonardis & Asociados. Allí intentaron comunicarse con Payarola, sin suerte.

Probaron con Nara, pero dijo que estaba “camino a un cumple”. Jamás volvió a contactarlas. El estudio decidió sacar un comunicado público, lo que provocó la reacción del abogado, que ahora sí intentó hablar con ellas, pero nunca llegó a pagar los honorarios, según denunció Posse.

Otra de las mujeres que lo acusó fue María Ximena Braña, quien lo contrató para arreglar medidas cautelares con su ex marido y padre de sus hijas. Para iniciar el trabajo le cobró 800 mil dólares. Según sostuvo la mujer, nunca presentó ninguno de los escritos que le dijo.

“Mi reclamo aquí no es por no haber obtenido un resultado favorable a mis intereses y los de mis hijas en términos jurídicos, sino más bien por mantenerme engañada todo este tiempo, y aprovecharse de mi confianza, causando un error y un claro perjuicio a la administración de mi patrimonio”, sostuvo la mujer.

Norma Graciela Vignoni, víctima de uno de los 11 hechos que se le imputan, llamó a Payarola para realizar la sucesión de su marido, dueño de una empresa marítima y con propiedades en Miami, Estados Unidos.

Durante el tiempo que duró su vínculo le hizo abrir una cuenta en dólares en Estados Unidos, desde la que realizó varias transferencias por más de 450 mil dólares. Como al resto de sus clientes, tampoco le respondía los mensajes o llamados.

SC