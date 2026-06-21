Trágico accidente en Panamericana: muere niña y madre grave

Una niña de dos años falleció este sábado por la mañana en un trágico accidente ocurrido sobre la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Pacheco.

El siniestro se produjo alrededor de las 6:00, cuando un Volkswagen Gol Power negro, en el que viajaban la menor, su madre y su padre —quien conducía el vehículo— sufrió un desperfecto técnico y quedó detenido en uno de los carriles centrales.

Por motivos que aún se investigan, una camioneta Renault Captur, conducida por un hombre de 49 años, impactó contra el auto detenido y volcó.

Tras el fuerte choque, personal de emergencia llegó al lugar para asistir a las víctimas. Sin embargo, un médico constató la muerte de la niña de dos años.

La madre, de 27 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Nogués, donde se informó que presentaba una fractura de pelvis y una lesión vascular. Según fuentes policiales consultadas por TN, la mujer se encontraba consciente al momento de recibir atención médica.

El padre de la niña también fue llevado al Hospital de Pacheco debido al shock que sufrió por la tragedia. El conductor de la Renault Captur fue derivado al mismo centro de salud tras resultar con lesiones leves.

Agentes policiales, equipos de emergencia y peritos trabajaron en el lugar para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Autopistas del Sol informó a través de sus redes sociales: “Acceso Norte km 31 sentido a CABA. Dos vehículos, tres heridos, un óbito. Se desvía hacia Colectora. A la espera de peritos. Circule con precaución.”

La investigación quedó a cargo de la fiscal Karina Bianchi y de efectivos de la Comisaría 5ta de El Talar.