Tragedia y misterio: se estrelló una avioneta que llevaba dinero y desaparecieron 2 millones de dólares

En una ciudad del sur de Paraguay, un avión privado perdió el control y se estrelló poco después de despegar, dejando un saldo de una persona fallecida y varios heridos, a pesar de la pronta asistencia de los vecinos.

Lo que más llamó la atención fue que la aeronave transportaba 6 millones de dólares, pero al llegar las autoridades solo encontraron 4 millones.

El sábado 18 de abril, una avioneta privada Cessna 402B de la empresa Prosegur realizaba un vuelo para trasladar 6 millones de dólares —parte de ellos en reales— hacia Asunción. El avión había despegado desde Ciudad del Este, formando parte de un operativo que incluía otro vuelo para transportar más dinero.

Alrededor de las 15:00, a pocos kilómetros del punto de partida, la avioneta sufrió una falla mecánica que provocó la pérdida de control y su caída sobre una vivienda en el asentamiento San Isidro, Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná.

La casa, propiedad de Óscar Duarte, quedó destruida, aunque por suerte él y su familia no se encontraban en el lugar al momento del impacto. Habitantes de la zona acudieron rápidamente, lograron alejar a los ocupantes del avión del fuego y llamaron al 911. Quince minutos después llegaron los bomberos, quienes apagaron las llamas y trasladaron a los heridos al hospital regional de Ciudad del Este.

Lamentablemente, el piloto Fernando Londin falleció en el accidente. La copiloto, Yerutí Núñez, sufrió la fractura de una pierna, mientras que dos empleados de Prosegur recibieron cortes y golpes en la cabeza.

Tras la atención a los afectados, las autoridades comenzaron la búsqueda de más de 30 bolsas con dinero que transportaba la avioneta, detectando la ausencia de varias de ellas.

Según la investigación, la empresa denunció la desaparición de 2 millones de los 6 millones de dólares trasladados. La policía sospecha que algunos lugareños de la zona, e incluso efectivos de seguridad, podrían estar involucrados en el robo.

El comisario Carlos Duré, del Departamento de Cooperación Policial Internacional, informó que se realizaron al menos cinco allanamientos en el kilómetro 26, cerca del lugar del accidente. Aunque no se recuperó el dinero, se obtuvieron datos importantes sobre vehículos y sospechosos.

Entre las evidencias, aparecen conversaciones en grupos de WhatsApp que están siendo analizadas para avanzar en la investigación. Se estima que entre cinco y seis personas habrían concentrado la mayor parte del botín, aunque también participaron numerosos involucrados con sumas menores, lo que dificulta el rastreo del dinero.

Los sospechosos, en su mayoría locales ya identificados por las autoridades, podrían haber escondido el dinero en distintos lugares, por lo que se realizan tareas de inteligencia para su búsqueda.

El comisario Duré destacó que, al tratarse de dinero en efectivo, su localización es compleja y alertó sobre un nuevo riesgo: la presencia de grupos criminales que se hacen pasar por agentes policiales o fiscales para exigir la devolución del dinero. Estas personas estarían visitando viviendas de la zona, engañando a los moradores.

Por este motivo, las autoridades instan a la ciudadanía a no entregar dinero ni información a quienes no puedan acreditar debidamente su identidad como funcionarios.