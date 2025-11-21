Tragedia vial en Río Negro: murieron los cuatro pasajeros de una camioneta que se incendió tras ser chocada por un conductor borracho

En el comienzo del fin de semana XXL, cuatro personas murieron en un brutal choque sobre la Ruta 22 en Río Negro, cuando una camioneta fue impactada de atrás y se prendió fuego durante la mañana del viernes.

El choque ocurrió en el kilómetro 1203 de la mencionada ruta, que une las localidades de Fernández Oro y Allen. El siniestro ocurrió minutos después de las 7 de la mañana.

Según los primeros datos policiales citados por medios locales, el accidente ocurrió cuando una pick-up Volkswagen Amarok, conducida por un joven oriundo de Allen, impactó desde atrás a una Ford EcoSport en la que viajaba una familia de Catriel. Tras la colisión, la EcoSport se incendió.

De acuerdo a las versiones citadas por La Mañana Neuquén, la Eco Sport se encontraba detenida sobre un margen de la Ruta Nacional 22 por un bulto que se le cayó. El conductor se detuvo, bajó a acomodar y la Eco Sport fue impactada por la camioneta que los arrastró varios metros.

Choque fatal en la Ruta 22. Foto: Flor Salto / Diario Río Negro

En el interior del coche viajaban cuatro personas: una mujer de 65 años, otra mujer que “sería su hija adoptiva” y dos niños, nietos de la mujer. El hombre que había bajado segundos antes fue trasladado de urgencia al hospital de Allen. Sería la pareja de la mujer de 65. Según trascendió, se trataba de una pareja que viajaba con sus nietos para llevarlos a conocer la playa de Las Grutas.

El comisario Díaz, del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen, informó que al llegar al lugar encontraron el vehículo menor “incinerado. “Al llegar se constata un hecho de tránsito donde se ven dos vehículos involucrados. En primera instancia tenemos un vehículo incinerado al momento del arribo, se encuentra declarado ya el fuego sobre una Ford EcoSport y un vehículo de mayor porte distante a unos 50 metros del posible punto de impacto”, relató al diario rionegrino.

Respecto del otro vehículo involucrado, precisó: “Tenemos un conductor, un masculino mayor de edad, oriundo de Allen, que se encontraba con varios golpes y lesiones visibles. Fue trasladado de inmediato al hospital de Allen”.

El conductor de la Amarok también resultó lesionado y permanece fuera de peligro. Según LM Neuquén, el conductor de la Amarok circulaba con 0,46 gramos de alcohol en sangre. Quedó inmediatamente detenido y a disposición de la Justicia. Interviene la fiscalía de turno de General Roca, con los fiscales Polantinos y Benatti

La ruta continúa interrumpida mientras trabaja personal de Criminalística para determinar la mecánica del siniestro. Las autoridades mantienen desvíos y recomiendan evitar el tramo entre Allen y Fernández Oro.