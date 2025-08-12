Tragedia vial en Makallé: camión atropella caballo suelto e involucra motociclista

12 de agosto de 2025 Lectores: 135

Un accidente en cadena se registró esta mañana en el km 57 de la Ruta Nacional 16, donde un camión de alimentos chocó contra un caballo suelto y posteriormente involucró a una motocicleta. El siniestro dejó al animal muerto y al motociclista hospitalizado.

Detalles del accidente

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 7:00 cuando un camión de transporte de alimentos, conducido por un hombre de 45 años, impactó contra un equino que deambulaba libremente por la calzada. La violencia del choque provocó que el animal muriera instantáneamente y derivó en la caída de un motociclista que circulaba en el mismo sector.

Consecuencias y atención

El conductor de la moto Honda, de 30 años, sufrió lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia al hospital local. Afortunadamente, el chofer del camión resultó ileso. En el lugar trabajaron conjuntamente agentes de Policía Caminera y personal de Corredores Viales, mientras se espera la intervención de Criminalística y la Policía Rural para completar las pericias correspondientes.

Problema recurrente

Este accidente vuelve a poner en evidencia el peligro que representan los animales sueltos en las rutas, particularmente en zonas rurales. Las autoridades reiteraron la importancia de que los propietarios mantengan bajo control a sus animales para prevenir este tipo de siniestros que ponen en riesgo vidas humanas.