Tragedia en Viña del Mar: conductor fuera de servicio mata a seis personas

Al menos seis personas murieron y otras siete resultaron heridas este domingo tras ser atropelladas por un vehículo en una feria de Viña del Mar, informó la policía chilena.

Según el diario La Tercera, el conductor es un miembro de la Armada que se encontraba fuera de servicio. Por causas que aún se investigan, el vehículo “habría perdido el control” y arrolló a un grupo de personas en las inmediaciones de la feria de Caupolicán, indicó el coronel de Carabineros Jorge Guaita, de la Prefectura de Viña del Mar, situada a unos 120 kilómetros al oeste de Santiago.

El conductor fue detenido y será sometido a un examen de alcoholemia, según las autoridades. Testimonios preliminares señalan que el vehículo circulaba a alta velocidad por una vía cercana a la feria.

En un comunicado, Guaita confirmó que hay seis personas fallecidas, todas adultas, entre ellas tres hombres y tres mujeres, mientras que las siete personas heridas no presentan riesgo vital. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si las víctimas eran feriantes o transeúntes.