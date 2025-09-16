Tragedia en San Bernardo: Menor falleció tras ser atropellada

Un accidente de tránsito fatal conmocionó a la localidad de San Bernardo la noche del lunes 15 de septiembre, alrededor de las 22:50 horas, en calle 20 de Junio entre Maipú y Menem Junior.

Según el parte policial, el siniestro involucró a un automóvil Toyota Corolla blanco, conducido por N.G.E. (33), docente, quien resultó ileso, y a una menor de 3 años identificada como S.M.V., quien transitaba a pie.

Al lugar acudió una ambulancia a cargo del Dr. Raúl Arbuelo, quien confirmó que la niña no presentaba signos vitales. El cuerpo fue resguardado en espera del equipo fiscal y del Gabinete Científico.

En la escena se hicieron presentes autoridades policiales y peritos para preservar el lugar del hecho y continuar con la investigación judicial. El hecho generó profunda consternación en la comunidad.