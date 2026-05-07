Tragedia en Salta: dos operarios murieron por intoxicación mientras trabajaban en un pozo cloacal

Dos operarios fallecieron este martes en Salta por intoxicación y otros dos permanecen en estado grave tras realizar trabajos en un pozo cloacal en la localidad de Rivadavia Banda Sur, ubicada en el este de la provincia. Los cuatro son empleados de la empresa Aguas del Norte, y la justicia salteña investiga las causas y responsabilidades del accidente.

Los trabajadores realizaban tareas de mantenimiento en una tubería cloacal cuando ocurrieron los hechos. Estaban dentro de un pozo en la intersección de las calles Jujuy y Coronel Diego Lucero cuando inhalaron gases tóxicos que les provocaron pérdida de conciencia. En consecuencia, dos de ellos cayeron al vacío. Uno falleció en el acto y el otro murió en el traslado al hospital.

Los otros dos operarios también resultaron intoxicados y fueron trasladados al hospital San Ramón de la Nueva Orán, a casi 200 kilómetros al noroeste de Rivadavia Banda Sur, donde permanecen internados en grave estado. Según fuentes judiciales, al menos uno de ellos sigue con pronóstico reservado.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, está a cargo de la investigación para esclarecer cómo se desencadenó el accidente y determinar las responsabilidades. Fuentes informó que se solicitó la intervención de personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y se adoptaron las medidas necesarias para avanzar en la investigación. Además, dispuso que los cuerpos de los fallecidos fueran trasladados a la morgue del Cuerpo de Investigaciones de Orán para la realización de las autopsias. Por razones legales, no se difundieron las identidades de las víctimas ni de los operarios internados.

La Fiscalía valoró la actuación de la policía y de Bomberos en el rescate, que permitió confirmar la muerte de dos trabajadores.

Aguas del Norte emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias por el fallecimiento de los operarios y manifestó su profundo pesar por lo ocurrido durante el cumplimiento de las funciones en Rivadavia Banda Sur. La empresa aseguró que dispone de canales de asistencia para las familias de las víctimas y que está abocada a colaborar en la investigación para determinar las causas y circunstancias del incidente.

Por su parte, los familiares de uno de los técnicos fallecidos rechazaron que se trate de un accidente y denunciaron la falta de medidas de prevención durante las tareas realizadas. El padre de la víctima, en diálogo con Multivisión, explicó que su hijo se descompensó por la inhalación de gases y que otro trabajador que intentó socorrerlo también cayó al pozo.