Tragedia en Río de Janeiro: un guía de turismo quiso sacar una foto desde un acantilado y murió tras caer a 150 metros de altura

Un hombre de 44 años falleció tras caer desde un acantilado de 150 metros de altura en la cima del sendero Pedra do Macaco, ubicado en Maricá, Río de Janeiro. Los últimos momentos de vida de Caio Rocha Aguiar Arraba quedaron registrados en un video impactante.

Según informó el medio G1, la policía militar recibió el domingo por la mañana un llamado de auxilio tras ser reportada la caída fatal de un guía de turismo en Morro do Macaco, un popular destino en São José do Imbassaí.

Matheus Moura, instructor de rescate de la Defensa Civil de Maricá, se encontraba cerca del lugar cuando ocurrió el accidente y colaboró con el Cuerpo de Bomberos en la búsqueda de la víctima. “La operación comenzó a las 11:40 y se extendió por aproximadamente cuatro horas. Debido a la difícil accesibilidad, se requirió apoyo aéreo”, relató Moura.

El rescatista describió la complejidad del operativo: “Tuvimos que ingresar en una zona de bosque denso y cerrado, de difícil acceso, para llegar hasta él; realizamos escalada, ascensos con cuerda y atravesamos varios obstáculos hasta el lugar”. Lamentablemente, al llegar, constataron que el hombre ya había fallecido.

Testigos, aún impactados por el incidente, afirmaron que Caio intentaba tomar una fotografía cuando perdió el equilibrio. Moura señaló que es común que las personas suban a la roca para fotografiarse y que este no fue el primer accidente en el sitio. “La víctima descendió por el lado equivocado de la roca”, señaló, remitiéndose al error fatal captado en el video, en el que se escucha la voz de una mujer advirtiéndole que tuviera cuidado justo antes de que se resbalara y cayera al vacío.

Caio Rocha Aguiar Arraba formaba parte de un equipo que guiaba a un grupo de personas provenientes de Araruama por un sendero en Maricá. Fuentes cercanas indicaron a medios brasileños que esta era su primera vez en dicha ruta. Según la información recabada por G1, Caio aún no contaba con una licencia formal como guía y acompañaba al grupo para familiarizarse con el trayecto junto a otros compañeros certificados.

Residente de Araruama, en la Región de los Lagos de Río de Janeiro, participaba en las actividades como miembro del grupo de apoyo en espera de obtener su licencia.

El accidente tuvo lugar en Pedra do Macaco, en el área metropolitana de Río de Janeiro, específicamente en el barrio de São José do Imbassaí, a orillas de la carretera Amaral Peixoto. El sendero alcanza una altitud aproximada de 230 metros y una longitud de unos 700 metros, con un tiempo estimado de recorrido de 40 minutos. Aunque se considera de baja dificultad, presenta una pendiente pronunciada, tramos sin señalizar y requiere experiencia en montañismo para llegar a la cima.

Monkey Rock es una de las atracciones turísticas de la región por sus vistas panorámicas, que permiten contemplar sitios emblemáticos como la Pedra de Inoã, además de la playa y las lagunas de Maricá. Muchos senderistas optan por detenerse en una cima intermedia desde donde se aprecian estos paisajes, pero se recomienda que solo personas con experiencia en escalada intenten alcanzar el punto más alto, la Pedra do Macaco.

El rescatista destacó que, incluso en senderos cortos, la experiencia y la precaución son esenciales, especialmente en zonas con roca expuesta y gran altura, donde la pérdida del equilibrio puede ocasionar accidentes en cuestión de segundos.