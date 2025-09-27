Tragedia en Mendoza: una mujer murió aplastada por un árbol durante el temporal

Fecha: 27 de septiembre de 2025 Lectores: 16

Maipú, Mendoza – Una jornada marcada por el viento extremo dejó una víctima fatal en Mendoza. Cristina Alejandra Funes, de 37 años, murió al ser aplastada por un árbol que cayó sobre su auto mientras circulaba por la calle Rawson, en Maipú.

El hecho ocurrió cerca de las 18 horas, en medio de un temporal con ráfagas superiores a los 80 km/h. La víctima conducía un Fiat Uno rojo cuando el árbol se desplomó, provocando el fatal desenlace.



Impacto del temporal Alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. 351 árboles caídos en distintos departamentos.

en distintos departamentos. Suspensión de clases en todos los niveles educativos.

en todos los niveles educativos. Cancelación de vuelos en el Aeropuerto El Plumerillo. Además, se registraron otros heridos: un repartidor en Las Heras y una adolescente en San Martín, ambos afectados por la caída de árboles.

Recomendaciones Las autoridades instan a evitar circular durante alertas meteorológicas y a no manipular cables caídos. Se recomienda seguir los canales oficiales para actualizaciones.