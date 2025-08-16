Tragedia en Las Breñas: un trabajador rural murió aplastado por su tractor

La comunidad del paraje El Triángulo, en Las Breñas, quedó conmocionada este sábado tras la muerte de Alfonso Campos, un vecino de 42 años que fue hallado sin vida debajo de su tractor, volcado en una cuneta pluvial. El hecho ocurrió en horas de la mañana y fue confirmado por personal de la Comisaría local.

El hallazgo

Los efectivos encontraron un tractor Fiat 700, de color naranja, volcado en una cuneta. Debajo del vehículo se encontraba el cuerpo de Campos, ya sin signos vitales. La enfermera Mónica González, a cargo de la ambulancia, constató el deceso en el lugar.

Investigación en curso

Según trascendió, Campos realizaba tareas rurales al momento del accidente. La Fiscalía N°2 de Charata ordenó un operativo con intervención del Gabinete Científico y la División Bomberos para las pericias correspondientes.

Conmoción vecinal

Campos era un reconocido trabajador de la zona, muy apreciado por los vecinos del paraje, quienes expresaron su dolor por la trágica pérdida. Las causas del siniestro aún son materia de investigación.