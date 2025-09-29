Tragedia en Las Breñas: madre e hijo de 6 años murieron en accidente de moto

29 de septiembre de 2025 Lectores: 53

LAS BREÑAS – Una mujer de 28 años y su hijo de 6 años fallecieron en un grave accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo en un camino vecinal de Pampa Iporá Guazú. El siniestro involucró una camioneta y dos motocicletas, dejando además dos niños con lesiones graves.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 cuando una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 54 años, impactó de frente contra dos motocicletas que circulaban en sentido contrario. En una de las motos viajaba Bárbara Maidana junto a sus hijos de 8, 6 y 4 años. Tras el fuerte impacto, el niño de 6 años murió en el lugar.

La madre fue trasladada de urgencia al hospital local, pero minutos después se confirmó su fallecimiento antes de llegar al Hospital de Sáenz Peña. El niño de 4 años sufrió fractura de tibia y peroné y fue derivado al nosocomio saenzpeñense, mientras que su hermano de 8 años presentó una contusión en la pierna izquierda.

En la otra motocicleta, una Keller 110 cc, viajaba una mujer de 30 años con sus tres hijos de 14, 8 y 2 años, quienes resultaron ilesos. El conductor de la camioneta resultó ileso.

Investigación judicial

En el lugar trabajaron personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, el médico forense, un ayudante fiscal y Bomberos de Charata. Por orden de la Fiscalía N° 3, la camioneta y una de las motocicletas fueron secuestradas, mientras que el conductor de la Hilux quedó aprehendido en la causa caratulada como «Homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones graves».