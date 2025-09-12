Tragedia en la Ruta 11: Abogada de Resistencia muere en un vuelco

12 de septiembre de 2025 Lectores: 23

Una abogada de Resistencia murió este jueves por la tarde en un fatal accidente en la Ruta Nacional N° 11, cerca de Florencia, Santa Fe. El automóvil que conducía volcó y su acompañante resultó herido, siendo hospitalizado.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 919 de la ruta, cuando un Chevrolet Onix despistó y volcó en un zanjón. La conductora, identificada como Paola Edit Arce, abogada domiciliada en Resistencia, falleció en el lugar.

Su acompañante, J.O.S., también oriundo de la capital chaqueña, fue trasladado en ambulancia al Hospital de Villa Ocampo, donde quedó bajo observación médica. El vehículo viajaba desde Santa Fe hacia Resistencia.

Según las pericias, el auto habría perdido estabilidad en una curva. Las autoridades no descartan que el cansancio del viaje haya sido un factor clave en la pérdida de control.