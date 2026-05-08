Tragedia en Honduras: se rompió un puente colgante y una familia entera perdió la vida tras caer al vacío

En Honduras, una familia perdió la vida tras el colapso de un puente colgante mientras transitaba en su camioneta. El accidente ocurrió la tarde del miércoles en el municipio de San Francisco del Valle, ubicado en el departamento de Ocotepeque.

La estructura, conocida localmente como “puente hamaca”, cedió cuando el vehículo avanzaba por el lugar, según informaron medios hondureños. Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Pineda, su esposa María Suyapa Henríquez y su hija Dina Pineda. El vehículo cayó desde la parte alta de la estructura y quedó volcado, lo que dificultó las labores de rescate.

El puente colapsado servía como vía de conexión entre varias comunidades rurales, incluyendo La Laguna, El Sastre, Cerrito Alto, Naranjito y Azacualpa, en el Valle de Sensenti. Según reportes, el accidente se produjo en medio de una fuerte lluvia y fue Miguel Ángel Pineda quien conducía el vehículo al momento del colapso.

La caída movilizó inmediatamente a vecinos, autoridades locales y equipos de emergencia. Inicialmente se reportaron personas heridas, pero con el paso de las horas se confirmó el fallecimiento de los tres ocupantes del vehículo.

Los habitantes de San Francisco del Valle describieron a la familia Pineda Henríquez como muy conocida y apreciada en la comunidad. Vecinos y familiares participaron en las honras fúnebres y recordaron a las víctimas por su cercanía con el entorno y su dedicación al servicio en la iglesia local. Miguel Ángel Pineda se dedicaba a la ganadería y utilizaba frecuentemente el puente para sus actividades laborales.

El suceso ha generado reclamos por el estado de los puentes rurales en la zona. Vecinos solicitaron a las autoridades inspeccionar otras estructuras similares, señalando que el deterioro del puente había sido evidente antes del accidente.

El puente de San Francisco del Valle y La Laguna, registrado en la base especializada Bridgemeister, es una estructura vehicular de un solo carril sobre el río Grande, sostenida por cables de acero y con una luz principal estimada en 44,8 metros. Se estima que fue construido entre 2001 y 2011.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial a nivel nacional con un plan detallado para la reparación o sustitución del puente. Mientras tanto, la tragedia ha dejado a San Francisco del Valle de luto y ha reavivado la preocupación por la dependencia de muchas comunidades rurales hondureñas de infraestructuras antiguas o vulnerables para trabajar, estudiar, trasladar productos y acceder a servicios básicos.