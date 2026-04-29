Tragedia en Flores: oficial de policía falleció por caída de cartel

Nicolás D’Onofrio, oficial de la Policía de la Ciudad de 31 años, perdió la vida tras ser aplastado por un cartel que cayó desde la Autopista 25 de Mayo, en el barrio de Flores. Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y compañeros de la fuerza, quienes expresaron su dolor y enviaron mensajes de despedida.

Su hermana melliza, Camila, publicó en Instagram: “Se fue mi hermano, mi otra mitad. Haceme fuerte por mis hijos y tus sobrinos, hermano, te lo ruego.” D’Onofrio era oficial primero y formaba parte del Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR). Contaba con 11 años de antigüedad en la fuerza, a la que ingresó en 2014 tras su paso por la Policía Federal. Además, era padre de dos hijos, de 10 y 3 años.

En su cuenta de Facebook, su amigo Benjamín Barreto le dedicó un emotivo mensaje: “Que Dios te reciba en la gloria, amigo. Nos llevamos un pedacito de tu amistad cada uno de tu promoción. Cuida de tu familia que pasa por este enorme dolor. Nos vemos en la otra vida.”

El trágico episodio ocurrió el lunes por la tarde, alrededor de las 16, cuando el agente se encontraba en la vereda de la Comisaría Comunal 7, situada en la esquina de Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero. Según informó Clarín, un camión que circulaba por la Autopista 25 de Mayo perdió el control, chocó contra la defensa de hierro y luego impactó un poste de señalización, dañándolo. Instantes después, otro vehículo de gran porte golpeó nuevamente el cartel, que se desprendió y cayó desde una altura de aproximadamente ocho metros.

El cartel impactó directamente sobre el oficial, quien murió en el acto a causa de las heridas sufridas. Tras el accidente, uno de los conductores involucrados continuó su marcha, pero fue interceptado minutos después por la policía en la zona de Boedo.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, que ordenó pericias viales a la Policía Federal para esclarecer los hechos.