Tragedia en el bungee jumping: una joven fue arrojada sin cuerdas al vacío y murió por los golpes que sufrió en la caída

Una joven de 21 años murió este sábado en Limeira, Brasil, tras ser arrojada al vacío sin arnés ni cuerda de seguridad durante un salto de bungee jumping. El trágico incidente ocurrió cuando empleados de la empresa de deportes extremos Entre Cordas la lanzaron desde un puente de 40 metros de altura, mientras otros turistas alertaban con gritos que la víctima no estaba asegurada correctamente.

La fallecida fue identificada como María Eduarda Rodrigues de Freitas, estudiante de gestión deportiva en educación física y residente en Jandira, estado de São Paulo. En su cuenta de Instagram, bajo el apodo Duda, compartía su pasión por la naturaleza y el ejercicio al aire libre; tras su muerte, la página fue desactivada.

El suceso tuvo lugar en la Trilha da Ponte do Esqueleto, un sitio reconocido por actividades de aventura. Según los videos grabados por testigos y el novio de María Eduarda, los empleados de Entre Cordas instruían a los participantes sobre los movimientos del salto y la colocación del equipo. Sin embargo, en el caso de la joven, no se ataron ni la cuerda elástica ni el arnés de seguridad antes de levantarla y lanzarla al vacío desde el puente.

El registro muestra el momento en que la mujer es arrojada, mientras desde abajo se escuchan gritos desesperados advirtiendo que no tenía la cuerda sujeta. La caída sin los elementos de seguridad le provocó heridas gravísimas que causaron su muerte inmediata, según informó la Policía Militar.

Tras el incidente, la empresa cerró su cuenta oficial en Instagram, que hasta ese momento contaba con más de 80.000 seguidores y se promocionaba con el lema «Tú sueñas. Nosotros lo hacemos realidad». La tragedia motivó la apertura de una investigación judicial; tres empleados responsables de los saltos fueron detenidos y serán interrogados para determinar posibles negligencias y responsabilidades.

Las autoridades de Limeira anunciaron que presentarán una demanda contra el gobierno federal por el estado de abandono del puente, cuya infraestructura corresponde al mantenimiento federal y que es utilizada para actividades extremas con escasos controles oficiales. En redes sociales, María Eduarda había publicado una imagen del puente con un cartel de advertencia que estaba vandalizado con grafitis.

Testigos del hecho expresaron su consternación y denunciaron la falta de profesionalismo del equipo de Entre Cordas. Nayra Freitas, empleada administrativa y acompañante de otro participante, calificó lo ocurrido como “una irresponsabilidad» y aseguró que los instructores no verificaron la cuerda de seguridad, señalando que no fue un accidente fortuito, sino un fallo básico en la operación.

El salto, que costaba 290 reales (aproximadamente 81 mil pesos argentinos), incluía una grabación realizada con una cámara proporcionada por la empresa. Las autoridades continúan analizando las circunstancias y responsabilidades para esclarecer completamente el caso.